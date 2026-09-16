HÜRKUŞ, seri üretime hazır
Türkiye'de yerli olarak geliştirilen bir hava platformu için uluslararası standartlara uygun ve milli imkanlarla yürütülen süreç sonunda, HÜRKUŞ-II'ye ilk kez Askeri Tip Sertifikası verildi. Sertifika, 9 Eylül'de Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinden oluşan Sertifikasyon Kurulu tarafından onaylandı, 11 Eylül'de ise düzenlenen törenle kamuoyuna duyuruldu. TUSAŞ yükleniciliğinde 12 ayrı disiplinde yürütülen çalışmalarda 283 panel toplantısı, alt yüklenicilere 225 denetim, 1790 gereksinim doğrulaması ve 950 teknik doküman incelemesi yapıldı. Süreç kapsamında 38 laboratuvar, 71 yer ve 44 uçuş testi olmak üzere toplam 153 sertifikasyon testi başarıyla tamamlandı. Projeye SSB'den 7, TR Uçuşa Elverişlilik firmasından 16, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 5, Milli Savunma Bakanlığı'ndan 12 ve TUSAŞ'tan 50 uzman katkı sağladı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, bu sertifikanın Türk havacılık sanayisi açısından teknik ve stratejik bir eşik niteliği taşıdığını belirterek, kazanılan tecrübenin gelecekteki milli platformlar için kalıcı bir kurumsal hafızaya dönüşeceğini vurguladı.
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