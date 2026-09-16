İtırafçı usulsüzlük çarkını anlattı: Talimat Murat Ongun’dan geldi

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 2. celsesinin 16. gününde, tutuksuz sanık Cem Çelik'in açıklamaları öne çıktı. Tuce Yatırım ortağı Çelik, Kültür A.Ş. ve Medya A.Ş. üzerinden yürütülen usulsüzlük iddialarını mahkemede anlattı. 2020'den bu yana Kültür A.Ş. ile Şerefiye Sarnıcı ve Panorama 1453 müzelerinde çalıştıklarını belirten Çelik, Ekim 2023'te Miami'deyken Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Onur Aldı tarafından İstanbul'a çağrıldığını söyledi. Sütlüce'deki etkinlik çadırının dijital müzeye dönüştürülmesi için hazırladığı Nikola Tesla projesinin beğenildiğini belirten Çelik; Murat Ongun ve Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas'ın katıldığı toplantıda, ihale beklenmeden inşaata başlanmasının istendiğini aktardı.

İnşaatın 13-14 Kasım 2023'te Tenax, Uğursan ve Üçel firmalarına yaptırıldığını ve 29 Şubat 2024'te açıldığını ifade eden Çelik, 30 milyon liralık inşaat maliyetinin ödenmediğini, vaat edilen yüzde 40 hasılat payı yerine yüzde 31'lik geriye dönük sözleşme sunulduğunu kaydetti. Çelik, içerikleri çekmelerine rağmen sistemin korsan şekilde yüklendiğini savundu.

Murat Abbas'ın 2024 başında 10 milyon lira reklam payı istediğini, bu talimatın Murat Ongun'dan geldiğinin söylendiğini öne süren Çelik; Barış Kılıç'ın tehdidiyle Sinco Global, OMR ve MK Grup firmalarından 31 Ocak 2024'te 12.687.004,12 TL'lik fatura kesildiğini iddia etti. Ongun'un Kültür A.Ş.'de resmi yetkisi olmamasına rağmen "sağ kol" olarak görüldüğünü belirten Çelik, Güldem Şık ile ilgili şüphelerini ve operasyon öncesi tabela sökme olayını dile getirdi.

HER İŞE YÜZDE 10 RÜŞVET

Kültür A.Ş.'den milyonlarca liralık ihale alan 45 Tasarım şirketinin sahibi Mete Mağden ile Ağaç A.Ş.'ye iş yapan Güney Çiçekçilik'in sahibi Ensar Güney de ifade verdi. Güney, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas'a makamında elden para verdiğini, Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın kendisine yapılan her iş karşılığında %10 para talep edildiğini ilettiğini söyledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör