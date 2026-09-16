Kozinoğlu benzetmesine ‘rastlantı’ dedi

Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunurken 12 Kasım 2011 tarihinde vefat eden MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinin senaristlerinden Tayyar Raci Şaşmaz, "tanık" sıfatıyla ifade verdi. Dizide "Kazım Kaşifoğlu" karakterinin cezaevinde öldürülmesi, Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü sonrası dikkatleri çekmişti. Şaşmaz, bu sahnelerle ilgili legal ya da illegal hiçbir güç ya da suç odağıyla irtibatlarının olmadığını söyledi.

'ÖNCEDEN BİLME İHTİMALİMİZ YOK'

Şaşmaz "Kaşifoğlu karakteri istihbarat içi çatışmaları anlatmak için yaratıldı, hikâyesi bittiğinde ise dizide öldürülerek başka konulara geçildi. Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yok. İskender Büyük karakteri de dizide öldü ama ona ilham verdiği söylenen gerçek kişiler hayatta. Kozinoğlu cinayete kurban gittiyse ortaya çıkarılması bizim de talebimizdir" dedi. Dizinin 159. bölümünde yer alan "ERDOĞAN" yazılı mezar taşı ve 79. bölümde görünen '34 FG 7061' plakalı araçla ilgili iddiaları yanıtlayan Şaşmaz, bir yapımcı veya senaristin mezar taşındaki yazıları ya da kiralık araç plakalarına müdahil olamayacağını söyledi.

SINAV, TEHDİT ALDIĞINI SÖYLEDİ

Hasan Atilla Uğur'un senaryoya müdahale ettiğine dair iddiaların asılsız olduğunu belirten Raci Şaşmaz, "Osman Sınav zaman zaman fikir ve tavsiye vermek istedi ancak sakıncalı olduğunu düşündüğümden izin vermedim. Hatta bana gelip tehdit aldığını, çocuklarının olduğunu ve bu işi bırakıp bana devretmek istediğini söyledi. Diziden ayrılışı bu şekilde olmuştur" dedi. Kurtlar Vadisi Gladio ve Kurtlar Vadisi Filistin filmleriyle FETÖ yapılanmasını rahatsız eden yapımlara imza attıklarını vurgulayan Şaşmaz, 15 Temmuz gecesi Çengelköy'de FETÖ mensuplarına karşı mücadele ettiğini ve bu terör örgütüyle birlikte anılmayı zül sayacağını ifade etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör