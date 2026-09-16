AK Parti MYK, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası gazetecilere açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni anayasa çalışmalarından dış politikaya kadar birçok konuda değerlendirmede bulundu. Çelik şunları kaydetti:

SİYASETİN GÖREVİ YENİ ANAYASA: Geçtiğimiz gün 12 Eylül'ün yıldönümüydü. Siyasetin önünde halen yeni anayasa ödevi vardır. Demokrasimizin, siyasetimizin önünde büyük sorumluluk olarak durmakta. Bu borcun ödenmesi için AK Parti her zaman hazırdır.

GÜCÜMÜZÜ BİLİYORUZ: (Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Meis Adası'ndan görüntü vermesi) Bu kadar türbülans içinde Ege ve Doğu Akdeniz'de birtakım provokasyon ortaya çıkmıştır. Herkesi sağduyuya davet ediyoruz. Bizim diplomasiye çağrımız zaaf olarak algılanmamalı. Provokatif görüntülerle verilecek hiçbir mesaj yoktur, bunu kabul etmeyeceğimizi ifade ediyoruz. Bunları çözecek diplomatik kapasite Türkiye'de vardır. Masadaki ve sahadaki gücümüzü biliyoruz.

SİLAH BIRAKMAYI TAKİP EDİYORUZ: Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge bağlamında silah bırakılması noktasındaki gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Komşu ülkelerde, zayıf ülke arzu etmiyoruz. Toprak bütünlüğü korunmuş, tek ordu prensibinde çalışan ülke istiyoruz.

ABD'NİN GÜNEY KIBRIS KARARI DOĞRU DEĞİL: ABD'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının bir yıl süreyle yenilendiği haberi geldi. Silah ambargosu kararı Ada'da krizi tırmandırmaması için, buradaki müzakerenin başka yerlere kaymaması için koruyucu önlem ifade ediyordu. ABD'nin silah ambargosu kararı doğru bir karar olmamıştır.

İSRAİL SOYKIRIM SUÇU İŞLİYOR: Venedik Film Festivali'nde yayınlanan film ile nasıl insanlık suçu işlendiğini, nasıl bir soykırım suçları işlendiği net biçimde görülüyor. Belki de bu soykırımın bu tehditle birleştiği en önemli noktalardan biridir. Sadece bu filmin yapımcılarını vatandaşlıktan atıp atmamayı tartışıyorlar.



ERKEN SEÇİM SİNYALİ DEĞİL

Cumhurbaşkanı'mızın seçim tarihi ile ilgili açıklamasında bunun erken seçimle alakası olmadığı açıktır. Kendisinin siyaset yapma şekli teşkilatçılık üzerinedir. Orada da hem vatandaşlarımızı gördüğünde, hem desteklerini gördüğünde sık sık söylediği bir cümledir. "Önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz" cümlesi bir erken seçim sinyali değildir.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör