Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Terörsüz Türkiye’yi inşallah hep beraber inşa etmiş olacağız

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yalova'da Sabri Ekşinozlugil Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Zehra Ekşinozlugil Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Açılış Töreni'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kaynak ayrılarak binbir fedakarlıkla okulların teknolojik ve fiziki altyapısı ile kapasitesinin geliştirildiğini anlattı.

Müfredatta yapılan değişikliğe değinen Tekin, "Ne yapmış olduk? Müfredatımızı gereksiz ağırlıklardan, 'gereksiz' diye tanımladığımız veya o yaş düzeyi için uygun olmadığını tespit ettiğimiz içerikten arındırdık, son olarak milli ve manevi değerlerimizi müfredatımızın içerisine yerleştirdik." diye konuştu.

Eğitim müfredatında tarihteki bazı tanımlamalarda da isim değişikliğine gittiklerini vurgulayan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Haçlı Seferleri kavramı var. Osmanlı da Viyana'ya sefer etmiş, Haçlılar da bize sefer etmişler, aynı şey oldu. Çok masum bir şey olarak görüyoruz ama bunun adı Haçlı Seferi değil, bunun adı saldırı. Haçlı Saldırıları, 'Haçlı Seferleri' dediğimizde çocuklarımız çok masum bir şeymiş gibi görüyor. Mesela 'Coğrafi Keşifler' kavramı. Yani Avrupalılar kalkıyorlar, Amerika'da coğrafi keşif yapıyorlar. Keşif dediğiniz şey, daha önce olmayan bir yeri bulmak. Peki orada insan yok muydu? Vardı. Peki ne yaptılar? Sömürdüler. O zaman çocuklara siz onların sömürgecilik faaliyetini 'coğrafi keşif' olarak tanımlarsanız, onların sömürgeci olduğunu çocuğa ifade edemeyiz. Bizim ülkemize yapılan saldırıları sefer olarak tanımlarsanız, onun bir savaş olduğunu, onun bir saldırı olduğunu anlatamayız. Dolayısıyla bu 3 parametre ışığında müfredatımızı değiştirdik."

"'TERÖRSÜZ TÜRKİYE'Yİ İNŞALLAH HEP BERABER İNŞA ETMİŞ OLACAĞIZ"

Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ana parametrelerinin vatanseverlik, birlik, beraberlik, kardeşlik, temel insan hakları gibi başlıklar olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bizim bu konuları gündemimize almamıza sebebiyet veren yaz aylarında çok güzel bir gelişme yaşadık. Yaklaşık 40 yıldır Türkiye, kardeşi kardeşe kırdıran bir kardeş kavgası, bir terör ortamının içerisindeydi. İçimize sokulan fitne fesat tohumlarını atmak için TBMM gerçekten çok büyük bir uzlaşıyla, bu kardeşlik iklimini hukuki zemine kavuşturan bir kanunu yürürlüğe soktu. Kardeşlik ikliminin inşa edilmesinde en büyük görev Milli Eğitim Bakanlığı olarak bize düşüyor. Bu kardeşlik ikliminin tesis edilmesi için biz bu yıl eğitim öğretim yılının açıldığı ilk hafta dersimizin ana temasını 'Mayamız Birlik, İlk Dersimiz Kardeşlik' mottosuyla açtık. Bir kılavuz gönderdik okullarımıza. Bu hafta ve yıl boyunca temel insan hakları, kardeşlik hukuku, merhamet, dayanışma, vatanseverlik gibi konularda okullarımızda farkındalık eğitimi yapacağız ve 'Terörsüz Türkiye'yi inşallah hep beraber inşa etmiş olacağız."

Tekin, bakanlık görevine geldiği günden beri yalnızca hayırseverlerce yaptırılan okulların açılışına katıldığını hatırlatarak, okulu, konferans salonunu ve camiyi yaptıran ailelere teşekkürlerini iletti.

Türkiye'de cenaze yıkayacak insanın bulunamadığı, evinde Kur'an-ı Kerim bulunduğu için mağdur edilen insanların olduğu dönemlerin yaşandığını söyleyen Tekin, şunları kaydetti:

"Çok şükür o dönemlerin sonrasında Mahmut Celalettin Öktem hocamız, Tevfik İleri bakanımız onların gayretleriyle Türkiye'de çocuklarımızın dinlerini öğrenebilecekleri imam hatip okulları kuruldu. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Mekanları cennet olsun. Onların emekleri filizlenmeye başladı. 1997 yılında kesintisiz 8 yıl zorunlu eğitim uygulaması ve kat sayı zulmü başladı. O tarihlerde yaklaşık yüzde 9 olan imam hatip okullarındaki öğrenci oranları yüzde 2'lere kadar düştü. Bugün gelinen noktada 2026-2027 eğitim öğretim yılında imam hatip liselerimizdeki öğrenci oranı yüzde 9,56'ya, imam hatip ortaokullarındaki öğrenci oranında yüzde 13,91'e çıktı. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza bir İmam Hatip mezunu olarak bu konuda müteşekkirim."

Kur'an-ı Kerim tilaveti, İstiklal Marşı'nın okunması, plaket takdimi ve edilen duaların ardından kurdele kesilerek okulların açılışları gerçekleştirildi.