Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Afyonkarahisar’da birlikleri denetledi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Afyonkarahisar'da 17'nci Hava ve Füze Savunma Üs Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bir dizi program kapsamında Afyonkarahisar'a gitti. Bakan Yaşar Güler ilk olarak 17'nci Hava ve Füze Savunma Üs Komutanlığımızı ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu."