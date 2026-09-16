Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Afyonkarahisar'da birlikleri denetledi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Afyonkarahisar'da 17’nci Hava ve Füze Savunma Üs Komutanlığı'nı ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Afyonkarahisar'da 17'nci Hava ve Füze Savunma Üs Komutanlığı'nı ziyaret etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bir dizi program kapsamında Afyonkarahisar'a gitti. Bakan Yaşar Güler ilk olarak 17'nci Hava ve Füze Savunma Üs Komutanlığımızı ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu."