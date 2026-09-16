Mutfağı soyanlara tarihi operasyon

Adalet Bakanı Akın Gürlek; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, hakkında gözaltı kararı verilen 41 firmanın üst düzey yöneticilerine yönelik operasyon başlattığını duyurdu. 22 ilde 109 adrese düzenlenen eşzamanlı baskınlarda 38 şüpheli gözaltına alındı, 3 şüphelinin arandığı bildirildi. Şüpheliler hakkında "fiyatları etkileme", "sahte ve yanıltıcı e-müstahsil makbuzu tanzim etmek", "resmi ve özel belgede sahtecilik" ve "kara para aklama" suçlarından adli işlem başlatıldı.

1250 ÇİFTÇİ BÜYÜK OYUNU ANLATTI

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK) vergi müfettişleri, Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi (HKS) verileri, Tarım ve Orman Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtları, MASAK mali analiz raporları, Rekabet Kurulu incelemeleri ile İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin ve Antalya Büyükşehir Hal Müdürlükleri kayıtları çapraz eşleştirmeye tabi tutuldu.

1250 çiftçinin tek tek alınan yazılı ifadesiyle birleştirilerek soruşturmanın ana delil tabanı oluşturuldu. VDK raporları, tarladaki gerçek fiyatların masa başında belgeler üzerinde nasıl 3 ila 5 katına çıkarıldığını kanıtladı. Sistem 5 aşamalı bir mekanizmayla işletildi. Çiftçiden gerçek piyasa fiyatıyla alınan ürün adına daha yüksek fiyat ve miktarla müstahsil makbuzu tanzim edildi, böylece şirketin kayıtlı alış maliyeti sanal olarak yükseltildi. Şişirilmiş maliyet satış fiyatına yaklaştırılıp şirketin kâr marjı kâğıt üzerinde kg başına sadece birkaç kuruş gibi gösterilerek elde edilen kazanç vergi dışı bırakıldı ve ardından ürünler dev perakende zincirlerine aktarıldı.

TİCARETTE TONAJ HİLESİ

Müfettişler yalnızca fiyatların değil, satılan ürün miktarlarının da fiktif belgelerle katlandığını saptadı. 2025'te 200 ton limon üreten bir çiftçi adına 633 tonluk makbuz kesildi. 126 ton limon satan bir başka üreticinin satışı 328 ton olarak gösterilerek 2,5 milyon TL'lik ticaret 10 milyon TL'ye fırlatıldı. Tümen Tarım incelemesinde, 60 ton sarımsak üretip kilosunu 50 TL'den satan çiftçi adına belgede 800 ton sarımsak yazıldı. 400-500 ton patates satan çiftçi adına 1 milyon 741 bin 840 kg patates kayda geçirildi. 700 ton soğan satan çiftçi adına 1855 ton, 100-140 ton muz satan çiftçi adına ise 192 tonluk makbuz tanzim edildi.

'ZİNCİR'LERE FATURA

Tedarikçi şirketlerin e-Faturaları ile Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi (HKS) bildirimleri arasında yüz binlerce tonluk uçurum tespit edildi. Aracıların kendi grup şirketleri ve aile bireyleri üzerinden fiktif el değiştirmelerle tedarik zincirini uzattıkları ve kâğıt üzerinde yükseltilen maliyetleri BİM, A101, ŞOK, Migros ve Tarım Kredi Kooperatifleri gibi dev zincir marketlere yüksek fiyatlarla faturalandırdıkları belirlendi. Raporlarda Acar Agro'nun 2025 yılında Yeni Mağazacılık A.Ş.'ye yaklaşık 709 milyon TL, Migros'a 21,7 milyon TL satış yaptığı; 2026'nın ilk 3 ayında ise Yeni Mağazacılık'a 193,2 milyon TL, Tarım Kredi Kooperatifi'ne 73,5 milyon TL, Migros'a 25,7 milyon TL fatura kestiği görüldü. Akın Tarım'ın ŞOK, Kerem Sebze Meyve'nin ise BİM ile ana tedarikçi ilişkisi kurduğu kayıtlara geçti. Ticaret Bakanlığı usulsüzlükleri engellemek amacıyla 1 Ocak 2025'ten itibaren HKS'de "Toplama Mal" seçeneğini kaldırarak TCKN/VKN girişini zorunlu kıldı.

HİÇ ÜRETİMİNİ YAPMADIĞI ÜRÜN İÇİN 1,2 MİLYON LİRALIK MAKBUZ KESİLDİ



Adına toplam 1 milyon 236 binlik üretici makbuzu düzenlenen çiftçi Emin Bayram: "Bigadiç Derin Tarım'a sattım gibi görünen kapya biberi hiçbir zaman üretmedim."

İŞTE MUTFAĞI SOYAN O FİRMALAR...

1. Ahmet Demir Gıda - Ahmet Demir

2. Akkuş Tarımsal - Kamil Akkuş

3. Aydaş Organik Tarım - Orhan Aydaş

4. Beta Tropikal Meyve - Rafet Sabuncu

5. Bigadiç Derin Tarım - İsmail Derin

6. Eren Tarım - Hakan Sefa Çakır

7. Erol Nakliyat Tarım - Murat Tandoğan

8. Es-Sa Tarım - Yusuf Çiçekdeş

9. Fatih Tarımsal Ürünler - Fatih Yağcı

10. Kerem Sebze Meyve - İbrahim Karasu

11. Zafer Yaş Sebze ve Meyve - Mehmet Uygun

12. Menas - Ferhat Gürbüz

13. Umut Tarım - Murat Aslancı

14. Naturalqall Gıda Tarım - Ali Algümüş

15. Özşekerci Gıda - Nihat Yıldız

16. Hacı Baba Ticaret - Sabri Beyan

17. Saha Komisyonculuk - Seyfi Arıkan

18. Topal Narenciye - Murat Topal

19. Topçuoğulları - Adem Fazıl Tunç

20. Topraktan Group - Görkem Gökçek

21. Tümen Tarım - Medeni Tümen

22. Ülkü Tarım - Hayrullah Ülkü

23. YNS Öz Tarım - Yunus Öz

24. Zafer Gıda ve Tarım - Zafer Er

25. Acar Agro - Hüseyin Acar

26. Akın Tarım - İbrahim Mutlu

27. Altunpul Tarım - Murat Altunpul

28. Casim Aslancı – Casim Aslancı

29. Göl Meyve Sebze - Ali Özçelik

30. Gündüz Mey-Pak - Ceyhan Güngüz

31. Ilgın Ceypa Tarım - Emirhan Pala

32. Kütmey - Sevil Kütük, Taylan Kütük

33. Özel Gıda - Ali Özel

34. Sabuncular Soğuk Hava Deposu - Mustafa Sabuncu

35. Sefa Nur Kardeşler - Ayşe Nur Ağaç

36. Sera Sebze Meyve - Tuncer Özolu

37. Sevdal Gıda Tarım - İsmail Sevdalı

38. Sivas Birlik Tarım - Yavuz Doruk

39. Yaha Gıda - Bahri Çelebi

40. Murat Değirmen Tarım - Murat Değirmen

41. Eloğlu Sebze Meyve - Murat Ulukaya



'9 LİRAYA SATTIĞIM BİBERİ KÂĞITTA 23.95 LİRAYA ÇIKARMIŞLAR'

Adına 759 bin 776 lira müstahsil makbuz düzenlenen çiftçi Cihat Salur: Ben kapya biberin ortalama kilogram birim fiyatını en fazla 9 TL'den sattım. 18.70-23.95 TL'den makbuz düzenlemişler. Çiftçi Lütfü Kalak: "Yılda azami 3.5 ton üzüm üretebilirim. Firma adıma 50 tonluk makbuz kesmiş, bu kapasitem yok." Çiftçi Metin Oruç: Ahududu ve böğürtleni sattım ama makbuzda yazan birim fiyatlar, benim sattığım rakamların çok üzerinde.



MANDALİNANIN TARLADAN MARKETE YOLCULUĞU...

ACAR Agro A.Ş.'nin, çiftçiden 16 TL'ye aldığı mandalinayı 32 TL alış göstererek markete 35.19 liraya sattığı, Altunpul'un 6-8 TL'den alıp 28 TL göstererek 31.82 TL'ye sattığı, Menas'ın 12 TL'den alıp 31.48 TL göstererek 31.65 TL'ye sattığı öğrenildi. Aydaş Organik Tarım & Kerem Sebze Meyve'nin, çiftçiden 7-15 TL'den aldığı mandalina ve limonları 19.83-31.48 TL alış gösterdiği tespit edildi. Göl Meyve'nin 4-5 TL'lik sanayi tipi elma için 9.50 TL, Özel Gıda'nın 7-12 TL'lik patates için 20 TL, Akın Tarım'ın 28-29 TL'lik çekirdeksiz üzüm için 45 TL'lik alım belgesi düzenlediği saptandı.



WHATSAPP'TAN ÇİFTÇİLERE MESAJ: MÜFETTİŞ GELİRSE 'FİRMAYI TANIYORUZ' DEYİN

Soruşturmadaki en çarpıcı delillerden biri ise Sevdal Gıda A.Ş. incelemesinde elde edildi. Müfettişlerin sahada inceleme yaptığını öğrenen şirket yöneticilerinin, çiftçilere toplu WhatsApp mesajı atarak; "Müfettiş ararsa firmayı tanıdığınızı, malları teslim ettiğinizi ve paranızı eksiksiz aldığınızı söyleyin" şeklinde direktif verdiği belgelendi.



ÖLÜLERİN ADIYLA MAKBUZ DÜZENLEDİLER

Vergi soruşturma dosyasının en sarsıcı bölümünü, ölen kişiler adına düzenlenen sahte müstahsil makbuzları oluşturdu. Vefat eden kişilerin bilgileri kullanılarak milyonlarca liralık hayali harcama ve fiktif stok oluşturuldu. VDK raporlarındaki mükellef inceleme tablolarında 484 ölü adına düzenlenen 2 bin 670'in üzerindeki sahte müstahsil makbuzunun toplam parasal tutarı yaklaşık 185 milyon 2 bin 670 lira. Örneğin raporda; Ahmet Demir'e ait şirketin 1 Ocak 2025-31 Mart 2026 tarihleri arasında 49 ölü adına 2.5 milyon liralık makbuz düzenlediği ortaya çıktı.



400 TON PATATES BİR ANDA 1.7 MİLYON KİLO OLDU

BİR üretici yaklaşık 400-500 ton patates sattığını beyan ederken, aynı kişi adına 1 milyon 741 bin 840 kilogram, yani yaklaşık 1742 ton patates alımı yapılmış gibi belge düzenlendi. Es-Sa Tarım Şirketi'nin 3 aylık 13 milyon 488 bin 581 kilogram ürün satışı Hal Kayıt Sistemi'ne yalnızca 8 milyon 384 bin 428 kilogram olarak bildirildi.



MÜCADELE TAVİZSİZ SÜRDÜRÜLECEK

Şirketlerin 2025 ve 2026 yıllarına ait tüm defter ve hesapları tam kapsamlı vergi incelemesine alındı. Devlet yetkilileri, vatandaşın ekmeğine göz dikip haksız kazanç sağlayan manipülatörlere karşı mücadelenin tavizsiz süreceğini açıkladı. Fatura ve makbuz incelemesiyle yetinmeyen vergi müfettişleri; şirketlerin banka hesapları, çek ödemeleri ve çek tahsilatlarının da araştırılmasını, kayıtlardaki stoklarla gerçek stokların karşılaştırılmasını ve belgesiz ürün alım-satımı yapılıp yapılmadığının belirlenmesini istedi. Ayrıca adına makbuz kesilen kişilerin gerçekten üretici olup olmadıklarının tüm şirketler yönünden araştırılması gerektiği belirtildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör