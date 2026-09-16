Rüşvet soruşturmasında 47 şüpheli adliyede

İzmir'de Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen 48 şüpheliden 47'si yakalandı. Zanlılar; rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük, kamu taşınmazının usulsüz satışı ile delil yok etme suçlamaları ve örgüt bağlantıları kapsamında inceleniyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 47 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden savcılık işlemleri tamamlanan 36'sı tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Soruşturmada tutuklanan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile sevgilisi Sultan Acar'ın WhatsApp yazışmaları dosyaya girmişti. Şoförler üzerinden elden teslim edilen 300 bin TL'lik ödemeler, sahte SGK kayıtları ve kumar görselleriyle belgelenen para trafiğini doğrulayan Acar, ifadesinde Yetişkin'den birliktelikleri süresince düzenli nakit para aldığını itiraf etmişti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör