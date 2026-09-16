Siyonist baskıya karşı Akademik Sumud

Mardin Artuklu Üniversitesi ve Kadim Akademi işbirliğiyle hazırlanan, Filistin'e Destek Platformu ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Akademide Siyonist Baskı Raporu" kamuoyu ile paylaşıldı. Programa TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Filistin'e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve davetliler katıldı. Programda, akademinin hakikat karşısındaki sorumluluğu, akademik özgürlüğe yönelik baskılar ile dünya genelinde üniversitelerde yaşanan sansür ve susturma pratikleri ele alındı.

FİLİSTİN'İ UNUTMAMALIYIZ

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, "Filistin birçok boyutuyla incelenmesi ve raporlanması gereken bir konu. Filistin'i unutmadan yaşamamız gerekiyor. İnşallah bu çalışmalarla beraber Filistin bayrağı tüm dünyada insaniyetin bayrağına dönüşerek dünyaya en güçlü mesajı verecektir" dedi.

SİYONİST BASKI

Filistin'e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise "Dünyada kendi haklılığını örtmek için günah keçisi üretme geleneğinin, zihinsel ve fiilen ortaya çıkışını temsil eden düşünce yapısının nasıl tabulaştırıldığını gösteren, dünyayı istikrarsız, güvensiz bir ortam haline getiren, gönül coğrafyamızı bir kan gölüne çeviren siyonist baskıyla ve zulümle karşı karşıyayız" diye konuştu. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ise "Mesele, bilginin siyonizm tarafından esir alınması meselesidir. Tam da bu karanlık tabloda dünyaya bilimin ve bilim insanlarının onurunu kurtarmaya yönelik 'Akademik Sumud' kavramını bir öneri olarak sunuyoruz. Raporumuz; anti-siyonist duruşları nedeniyle soruşturulan, kürsülerinden edilen, polis şiddetiyle susturulmak istenen akademisyenlerin ve öğrencilerin hikayelerine yoğunlaşmıştır. Bizler de bu raporun her yıl güncellenmesi konusunda kararlıyız" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör