Yeni Parti’de ‘vitrin’ oyunu
ADI iddianamelerde yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla anılan Yeni Parti milletvekilleri Burhanettin Bulut, Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer ve Veli Ağbaba'nın son iki ayda medyadaki görünürlüklerinin ciddi oranda azaldığı belirtildi. CHP döneminde genel başkan yardımcılığı ve YDK başkanlığı gibi kritik görevlerde bulunup sık sık demeç veren bu isimlerin, Yeni Parti'nin kuruluşuyla birlikte geri planda kalmayı tercih ettikleri kaydedildi. Özgür Özel tarafından Parti Meclisi'ne alınmayan ve partide geriye itilen Turan Taşkın Özer ile Veli Ağbaba'nın yalnızca yerel programlara katıldığı, Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat'ın ise yayınlara sınırlı çıktığı ifade edildi.
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