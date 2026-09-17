Ailem Güvende operasyonunda 20 tutuklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'Ailem Güvende' soruşturması kapsamında İstanbul'da faaliyet gösteren 10 işletme ve 6 LGBTİ+ Derneği olmak üzere toplamda 54 iş, ev ve derneğe operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen zanlılardan savcılık ve hakimlik ifadeleri tamamlanan 20 kişi tutuklandı. 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanmadan serbest bırakıldı. 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturmada müstehcen içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen 419 sosyal medya hesabına ve müstehcen içerik barındırdığı değerlendirilen linke de erişim engeli getirildi.
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