Bakan Çiftçi: “Bu ülkenin sahibi millettir; söz de karar da milletindir”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabı üzerinden 27 Mayıs darbesinin yıl dönümüne ilişkin yayınladığı paylaşımda 27 Mayıs 1960 darbesinin, milli iradeyi vesayet altına almaya yönelik müdahaleler döneminin ilk halkası olduğu ifade etti. Bakan Çiftçi, darbenin ardından kurulan Yassıada yargılamalarının ise hukuk ve demokrasi açısından ağır sonuçlara yol açtığı vurgulandı.

"ÜLKEMİZİN KALKINMA MÜCADELESİNE AĞIR BEDELLER ÖDETTİ"

Paylaşımda, Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan ve Namık Gedik'in 27 Mayıs sürecinde millet iradesine yönelik vesayet ve hukuksuzluğun bedelini ödeyen isimler olduğu ifade edildi Çiftçi, "Darbeler, muhtıralar ve vesayet girişimleri ise yıllar boyunca demokrasimize, hukukumuza ve ülkemizin kalkınma mücadelesine ağır bedeller ödetti." dedi. Bakan Çiftçi "Milletin gönlüne nakşedilen isimler unutturulamaz, zulmün bıraktığı kara leke zamanla silinmez" ifadelerini kullanarak Türkiye'de milli iradenin üzerinde vesayet kurulmasına ve siyasete antidemokratik yollarla yön verilmesine artık izin verilmeyeceği belirtildi.

"HAK YERİNİ BULUR, ZULÜM İSE MİLLETİN VİCDANINDA MAHKÛM OLUR"

Çiftçi, "Bu aziz millete bir daha Yaslıada'lar yaşatılmasına müsaade etmeyeceğiz. Hak yerini bulur, zulüm ise milletin vicdanında mahkûm olur. Bu ülkenin sahibi millettir; söz de karar da milletindir" dedi. 27 Mayıs'ın demokrasi şehitleri Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan ve Namık Gedik de rahmet ve dualarla anan Bakan Çiftçi, "Cenab-ı Hak rahmetiyle muamele eylesin; mekânları cennet, makamları âli olsun" ifadelerini kullandı.