Bayraktar Akıncı hedefini Sungur ile vurdu

Milli savunma şirketleri gururlandıran bir başarıya daha imza attı. Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, şirket tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, hava muharebesi kabiliyetlerini geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda yapılan testte, ROKETSAN tarafından geliştirilen SUNGUR, hedef hava aracını tam isabetle vurdu. Test faaliyeti kapsamında Tekirdağ'da bulunan Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden kalkış yapan AKINCI, Karadeniz üzerindeki test sahasına intikal etti.

Sinop açıklarında icra edilen testte gökyüzünde seyreden hedef insansız hava aracı, AKINCI'dan ateşlenen SUNGUR mühimmatı tarafından tam isabetle vuruldu. Atış testinin başarıyla sonuçlanmasının ardından AKINCI, planlanan rotayı takip ederek Çorlu'ya geri döndü. Daha önce KEMANKEŞ 1 Yapay Zeka Tabanlı Mini Seyir Füzesi ile hava-hava atışları gerçekleştiren AKINCI, EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat ile de hedefini başarıyla vurdu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör