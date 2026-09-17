Bilal Erdoğan’dan 2027 İspanya Süper Kupası açıklaması: Hem Türk hem de İspanyol futbolseverler için büyük bir heyecan

İstanbul'da 2-6 Şubat 2027 tarihleri arasında düzenlenecek 2027 İspanya Süper Kupası'nın tanıtım toplantısı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde Riva'da gerçekleştirildi.

Toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Suudi Kraliyet Divanı Danışmanı ve Genel Eğlence Kurumu Başkanı Turki Al-Sheikh, İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzan ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan katıldı.

"BAKANLIKLARIMIZLA, FEDERASYONUMUZLA VE KULÜPLERİMİZLE ORGANİZASYONU SAĞLAMAYA ÇALIŞTIK"

Toplantıda bir konuşma yapan Bilal Erdoğan, Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak bu sürecin içinde nasıl yer aldıklarını açıkladı. Erdoğan, "Son 10 yıldır Dünya Etnospor Konfederasyonu ile neler yaptığımızı tanıtmak üzere dostum Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdulaziz bin Turki El Faysa'yı İstanbul'da ağırlıyorduk. Kendisi orada İspanya Süper Kupası'na İstanbul'da ev sahipliği yapma fırsatından bahsetti ve İstanbul'un bu etkinliğe ev sahipliği yapma ihtimalini güçlü bir şekilde destekledi. Biz de bakanlıklarımızla, federasyonumuzla ve kulüplerimizle organizasyonu sağlamaya çalıştık. Çok şükür ki bugün buradayız; çünkü İstanbul, Şubat ayında 27. İspanya Süper Kupası'na ev sahipliği yapacak. Bu dört büyük kulüp, bugün dünyada var olan en iyi futbol örneklerinden bazılarını sergilemek üzere İstanbul'da sahne alacak. Bildiğiniz üzere İspanya son dünya şampiyonudur. Bu kulüpler, bizim kendi evladımız Arda Güler de dahil olmak üzere dünyadaki en iyi futbolculardan bazılarını kadrosunda barındırıyor. Kendisi gelip İstanbul'da oynayacak. Arda, Real Madrid formasıyla İstanbul'daki taraftarlarının önüne ilk kez çıkacak. Bu yüzden Türk futbolseverler için de çok büyük bir olay. Eminim ki hem etkinliğe birkaç yıldır ev sahipliği yapıyor olmaları sebebiyle Suudi Arabistan'dan gelen hem de takımlarını desteklemek için İspanya'dan gelen birçok insanı ağırlayacağız" ifadelerini kullandı.

"ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİMİZİ, RİYAD'A TAŞIYORUZ"

Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak Suudi Arabistan ile iş birliğinde yeni bir döneme başladıklarına değinen Başkan Erdoğan, "Bu yılın kasım ayında Etnospor Kültür Festivalimizi, Riyad Sezonu kapsamında gerçekleşmek üzere Riyad'a taşıyoruz. Riyad Sezonu da Mayıs ayında İstanbul'da düzenlenecek bir sonraki Etnospor Kültür Festivalimizin sponsorlarından biri olacak. Bu iş birliği, önümüzdeki süreçte detayları paylaşılacak olan 'Etnospor 2027' adlı yeni projemizle 2027 yılına ve ötesine uzanacak. Ancak bu etkinliğin İstanbul'a getirilmesinde kolaylaştırıcı rollerden biri olmaktan dolayı bugün burada bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Dostum Turki'ye Türkiye'ye ve İstanbul'a olan yakınlığından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Eminim ki bu gelişme, üç ülkemiz Suudi Arabistan, Türkiye ve İspanya arasındaki güçlü bağların da somut bir kanıtıdır. Dünyadaki pek çok konuda bu tür alternatif dostlukların güçlenmesine ihtiyacımız var; çünkü ne yazık ki hakim paradigmalar günümüz dünyasında çok gerekli olan barış ve istikrarı sağlamakta yetersiz kalmaktadır" diye konuştu.

