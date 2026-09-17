Burhanettin Duran'dan 27 Mayıs mesajı: "Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı rahmetle yad ediyorum"
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 27 Mayıs darbesinin ardından gerçekleşen hukuksuz yargılamalarla idam edilen Başbakan Adnan Menderes ile bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan için bir anma mesajı yayımladı.
Burhanettin Duran, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen 27 Mayıs darbesine ve ardından yaşanan idam süreçlerine tepki gösterdi.
Milli iradenin hedef alındığı bu karanlık dönemde hukukun ve adaletin ayaklar altına alındığını vurgulayan Duran; Yassıada'daki sözde yargılamalar sonucunda idam edilen dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı rahmet ve minnetle andığını ifade etti.
İşte Duran'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım...
Millet iradesine vurulan 27 Mayıs darbesinin ardından hukukun ve adaletin hiçe sayıldığı, sözde yargılamalar sonucunda idam edilen Başbakan Adnan Menderes'i, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'yu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum.— Burhanettin Duran (@burhanduran) September 17, 2026
27 Mayıs'ın… pic.twitter.com/0chMPLRpxB