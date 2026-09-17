CHP’li üyeden kendi belediyesine yolsuzluk suçlaması

Adalar Belediyesi'nde yürütülen rüşvet ve usulsüzlük soruşturmasının ardından belediyede yeni bir ihbar daha gündeme geldi. CHP'li Adalar Belediyesi Meclis ve Encümen Üyesi inşaat mühendisi Mehmet Turgut Erdoğan; 26 Temmuz'da İstanbul Valiliği'ne verdiği dilekçeyle; eski Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, dönemin Başkan Yardımcısı Fırat Durak, eski encümen ve ihale komisyonu üyeleri

Yavuz Çiftçioğlu, Hüseyin Yılmaz ve Hacer Özdemir ile o dönemde encümen üyesi olan Medine Pamuk'un da bulunduğu isimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Erdoğan dilekçesinde; Adalar Belediyesi'nin tasarrufunda bulunan alanlara 20 adet ATM platformu yerinin kiralanması işinin 1 yıllık ve 2 milyon 649 bin 600 lira kesin bedelli olarak ihale edildiğini anlattı. Erdoğan; ilgililer hakkında inceleme yapılması talebinde bulunurken belediyedeki delil niteliğindeki belge ve dosyaların da karartılmaya karşı korumaya alınması gerektiğini savundu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör