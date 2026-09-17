Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Sakınan’ın FETÖ’den yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) yargı yapılanmasında yer aldığı iddia edilen yaklaşık 10 yıl aranmasının ardından 2 Mart'ta yakalanan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan'ın 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'görevi kötüye kullanma', 'suçluyu kayırma', 'suç delillerini yok etmek' ve 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlarından yargılanmasına devam edildi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Sakınan, avukatları ve tanıklar katıldı.

"FETÖ'CÜLER BİZİM ARKADAŞIMIZ DERDİ"

Duruşmada eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili Ahmet Hamsici tanık olarak dinlendi. Sakınan'ı görevi nedeniyle tanıdığını belirten Hamsici, Sakınan'ın kendisine yönelik, "FETÖ'cüler bizim arkadaşımız derdi." dedi. Bir diğer tanık eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Erdem de 2013'e kadar Sakınan'ın o dönem "cemaat" olarak bilinen FETÖ ile bağlantısına ilişkin bilgisinin bulunmadığını söyledi. Sakınan'ın yürüttüğü bir soruşturmadan sonuç çıkmadığını belirten Erdem, "Soruşturma sürecinde bu yapıya daha yakın biri olduğunu düşündüm." ifadelerini kullandı. İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk ise 2010 KPSS sorularının çalındığı iddiaları üzerine "Elde ettiğim bilgileri soruşturma savcısı Sakınan'a verdim. Sonrasındaki sürece ilişkin bilgim yok." dedi. Eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur da Sakınan'ın başsavcıvekilliğine atanması öncesinde, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile arası iyi, yeni adliye binası için yardımı olabilir." denildiğini aktardı. Okur, Sakınan'ın FETÖ bağlantısına ilişkin kendisine herhangi bir bilgi ulaşmadığını söyledi.

"İMHA EDİLMESİNDE SAKINCA YOKTUR"

Duruşmada eski ÖSYM Başkanı Ali Demir de tanık olarak dinlendi. Demir, 2010 KPSS sorularının çalındığı iddialarının ardından soruşturma yürütüldüğünü belirterek, 2011'de yapılacak sınavlar nedeniyle depolarda yer açılması amacıyla eski sınav kitapçıklarının imhası için Sakınan'a yazı gönderdiklerini anlattı. Sakınan'ın ilk olarak soruşturma gerekçesiyle evrakın imha edilmemesi yönünde cevap verdiğini belirten Demir, daha sonra ise "imha edilmesinde sakınca yoktur" şeklinde yazı geldiğini söyledi. Demir, söz konusu evrakın halen kendisinde bulunduğunu ifade etti. Sakınan'ın yaklaşık 3 yıl zabıt katipliğini yapan Z.K. ise KPSS soruşturmasına ilişkin Yalvaç'tan gönderilen dosyanın başka bir odada yaklaşık 6 ay ila 1 yıl işlem yapılmadan beklediğini anlattı. Z.K, Sakınan'ın örgüt bağlantısına ilişkin bilgisinin olmadığını söyledi.

SAVCI TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINI TALEP ETTİ

Tanıkların dinlenmesinin ardından mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Sakınan hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunduğunu ve kaçma şüphesinin devam ettiğini belirterek tutukluluk halinin sürdürülmesini talep etti.Sakınan ise evinde yakalandığını ve kaçma şüphesinin bulunmadığını savunarak tahliye talebinde bulundu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Mustafa Kurtaran, henüz dinlenmeyen tanıkların gelecek celse hazır edilmesi için ilgili yerlere yazı yazılmasına karar verildiğini bildirdi. Mahkeme heyeti, Sakınan'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma 12 Kasım'a ertelendi.