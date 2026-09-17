Gaybubet evlerinde 3 şüpheli yakalandı
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü'nün güncel yapılanmasına karşı yürütülen soruşturma kapsamında örgütün gaybubet evlerinde saklandıkları ve burada saklananlara finansal destek ile suça iştirak niteliğinde yardım ettikleri tespit edilen 4 şüpheli belirlendi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, 16 Eylül'de eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi. Başsavcılık tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 4 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı. Operasyonda yakalanamayan firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle devam ettiği bildirildi.
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