Gelecek seçimde adayımız Erdoğan

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gelecek seçimlerde de adaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu açıkladı. Bahçeli, İmralı'da villa yapıldığı tartışmalarına son noktayı koydu. Bir gazetecinin sorularını yanıtlayan Bahçeli, daha önce konuya ilişkin açıklamasına gönderme yaparak "Birileri villa yorumu çıkardı, villa diye bir şey yok. Villa değil cezaevi yerleşkesinde, 250 metrekare bir konut" dedi. Bahçeli, "Bu süreçte örgütü feshetmesi ve örgütün ortadan kalkması noktasında bu sürecin arkasında olması kıymetli. Orada görüşmelerini yapsın, vereceği mesajlarını aktarsın diye bir konut yapıldı. Yeri geldiğinde gazetecilerle de görüşsün.

Bu imkânlar sağlanmalı, sağlanacaktır" diye konuştu. ÜÇ HİLAL TAMAMLANACAK

Bahçeli, gelecek seçimlere yönelik açıklamalarda da bulundu. MHP lideri Bahçeli, gelecek seçimde MHP'nin adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi. Önümüzdeki sürecin Türkiye Yüzyılı vizyonu açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Devlet Bahçeli, "Önümüzdeki altı yıl önemli, yapılacak çok şey var" sözleriyle ittifakın uzun vadeli stratejik hedeflerine dikkat çekti. Erdoğan'ın 2018 ve 2023 zaferlerini 'Üç Hilal'in ilk iki aşaması olarak niteleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Seçimde adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Önümüzdeki altı yıl önemli, yapılacak çok şey var. Sayın Cumhurbaşkanı üç hilalin ikisini tamamladı. 2018 ve 2023 seçimlerini kazandı, şimdi geriye üç hilalin üçüncü hilali kaldı. İnşallah üçüncüyü de tamamlayacak" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör