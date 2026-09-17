Kişisel verileri yasadışı ele geçiren yazılım şirketine operasyon
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordinesinde, Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB) ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın (JGK) ortak çalışmasıyla Ankara merkezli Aydo Yazılım'a operasyon düzenlenerek 5 şüpheli gözaltına alındı. Yazılım şirketinin bazı sendika yazılımlarına özel bir sorgu arayüzü eklediği belirlendi. Bu arayüz üzerinden sendika üyesi olmayan kişilerin de bilgilerinin sorgulanabildiği tespit edildi. Sistemde geçmiş dönemlerde farklı kaynaklardan internet ortamına sızdırılan veri setlerinin bulunduğu ve bu verilerin sorgulanabildiği saptandı. TC kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulamalarda kişilerin kimlik ve nüfus bilgilerine ulaşılabildiği belirlendi.
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