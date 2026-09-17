Kurtlar Vadisi’ne FETÖ incelemesi

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kâşif Kozinoğlu, 12 Kasım 2011'de tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde yaşamını yitirmişti. Ölüm nedeni kalp krizi olarak açıklanan Kozinoğlu'nun ölümündeki şüpheler üzerine, 15 yıl sonra başlatılan soruşturma kapsamında, Kozinoğlu'nun ölümünün günler öncesinden Kurtlar Vadisi dizisinde yer aldığına ilişkin iddialarla ilgili araştırmalar sürüyor.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, Kozinoğlu'nun hayatını kaybetmesinden iki gün önce, 10 Kasım 2011 tarihinde yayımlanan dizinin 136. bölümünde 'Kazım Kaşifoğlu' isimli bir karakter yer almış ve karakterin cezaevinde koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürüldüğü sahneler yayınlanmıştı. Dizide 'Kazım Kaşifoğlu' ismiyle yer verilen karakterin vatan haini ilan edilerek öldürülmesi ve dizide kullanılan araçlarda 'FG' plakalarının yer alması, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına algı çalışması ve propaganda yapıldığı iddialarını da gündeme getirdi. Gelen ihbarlar ve başsavcılığın yaptığı tespitlerin ardından harekete geçildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisi hakkında örgütsel propaganda iddiaları üzerine inceleme başlatılmasına karar verdi.

BİLİRKİŞİ İNCELEYECEK

Soruşturma kapsamında uzman isimlerden oluşan özel bir bilirkişi heyeti görevlendirildi. Hazırlanacak raporda, dizide yer alan senaryo kurguları, diyaloglar ve alt mesajlar detaylıca incelenecek. Yapılacak olan teknik ve içerik incelemelerinin ardından, dizinin yayınlanan bölümlerinde örgütsel talimatlar verilip verilmediği ve yapımın FETÖ ile bir illiyet bağının bulunup bulunmadığı netlik kazanacak.

OYUNCU NEVZAT YAKIŞIRBOY'DAN AÇIKLAMA:



OSMAN SINAV FETÖ'CÜLERLE YOL YÜRÜMEK İSTEMEDİ

Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade vermişti. Senarist Şaşmaz, savcılıktaki ifadesinde Osman Sınav'ın ayrılış sürecine değinerek senaryoya müdahale etmek istediğini ancak bunu kabul etmediklerini, bunun üzerine Sınav'ın tehdit aldığını, çocukları olduğunu belirterek projeyi tamamen devrettiğini aktarmıştı. Dizide "Nevzat" karakterine hayat veren oyuncu Nevzat Yakışırboy, projenin ilk yapımcısı ve yönetmeni Osman Sınav'a ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sınav'ın o dönem FETÖ mensupları tarafından tehdit edildiğini belirten Yakışırboy, "Osman Sınav FETÖ'cülerle yol yürümek istemedi. Ah be Osman Hocam, niye her şeyi anlatmadın? Sana kolpa yaptılar sen de yedin, bunlar tavuk kesemez" dedi.





DİZİNİN ÖNGÖRÜ GÜCÜNE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

'Nizamettin Güvenç' karakteriyle dizide yer alan Adnan Biricik'in geçmiş yıllarda verdiği bir röportaj da son gelişmelerin ışığında tekrar konuşulmaya başlandı. Dizinin sıradan bir kurgudan ibaret olmadığını savunan Biricik, yapımı bir "drama belgeseli" olarak nitelendirmişti. Oyuncu o dönem yaptığı açıklamada, senaryoda işlenen ve ekrana taşınan olayların sadece bir hafta sonra memlekette bire bir yaşandığına dikkat çekerek yapımın öngörü gücünü vurgulamıştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör