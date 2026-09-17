Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan: Türkiye, Afrika’da stratejik iş birliklerini güçlendiriyor
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, Güney Afrika’nın Pretorya kentinde düzenlenen Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı (AAD 2026)’nın açılış programına katıldı. Yeni teknolojiler ve uluslararası ortaklıklar açısından önemli bir platform olan fuarda, farklı ülkelerin savunma yetkilileriyle temaslarda bulunuldu.
Ayhan, fuar kapsamında Güney Afrika Savunma ve Askerî Gaziler Bakanı Angie Motshekga ve Bakan Yardımcısı Bantu Holomisa başta olmak üzere farklı ülkelerin savunma yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.
TÜRKİYE'NİN SAVUNMA KABİLİYETLERİ MASADA
Savunma sanayiindeki tecrübe ve kabiliyetlerin uluslararası alanda yeni iş birliklerine zemin oluşturduğuna dikkat çeken Ayhan, Türkiye'nin Afrika'daki dost ve kardeş ülkelerle stratejik ilişkilerini geliştirmeye devam edeceğini belirtti.
Ayhan, "Türkiye olarak savunma sanayiindeki tecrübemiz ve kabiliyetlerimizle, Afrika'da dost ve kardeş ülkelerle stratejik iş birliklerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" mesajını verdi.
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