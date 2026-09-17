Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan: Türkiye, Afrika’da stratejik iş birliklerini güçlendiriyor

Ayhan, fuar kapsamında Güney Afrika Savunma ve Askerî Gaziler Bakanı Angie Motshekga ve Bakan Yardımcısı Bantu Holomisa başta olmak üzere farklı ülkelerin savunma yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

TÜRKİYE'NİN SAVUNMA KABİLİYETLERİ MASADA

Savunma sanayiindeki tecrübe ve kabiliyetlerin uluslararası alanda yeni iş birliklerine zemin oluşturduğuna dikkat çeken Ayhan, Türkiye'nin Afrika'daki dost ve kardeş ülkelerle stratejik ilişkilerini geliştirmeye devam edeceğini belirtti.

Ayhan, "Türkiye olarak savunma sanayiindeki tecrübemiz ve kabiliyetlerimizle, Afrika'da dost ve kardeş ülkelerle stratejik iş birliklerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" mesajını verdi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör