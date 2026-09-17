Millî Savunma Komisyonu Üyelerinden Finlandiya’da kritik temaslar

Millî Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve komisyon üyeleri, Arctia Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Buzkıran Operasyonları Sorumlusu Paavo Kojonen'in ev sahipliğinde buzkıran gemisini ziyaret etti.

Gerçekleştirilen incelemelerde, Finlandiya'nın zorlu iklim şartlarında yürüttüğü buzkıran operasyonları ve bu alandaki teknik kabiliyetleri hakkında yetkililerden bilgi alındı.

SİVİL SAVUNMA ALTYAPISI İNCELENDİ

Komisyon üyeleri, Finlandiya'nın sivil savunma altyapısının önemli unsurlarından biri olan sivil savunma sığınağında da incelemelerde bulundu. Heyete Finlandiya'nın sivil savunma sistemi, kriz ve olağanüstü durumlara yönelik hazırlıkları ile koruyucu altyapısı hakkında bilgi verildi.

NOKİA'DA TEKNOLOJİ VE AR-GE TEMASLARI

Heyetin bir diğer durağı ise Finlandiya'nın Espoo kentindeki Nokia Genel Merkezi oldu. Millî Savunma Komisyonu üyeleri, haberleşme teknolojileri, yeni nesil iletişim altyapıları ve yürütülen Ar-Ge çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Görüşmelerde teknolojik gelişmelerin savunma ve güvenlik alanlarına etkileri ile iş birliği imkânları değerlendirildi.

KAPLAN: FARKLI UYGULAMALARI YERİNDE GÖRDÜK

Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Finlandiya'daki temasların savunma, sivil savunma ve teknoloji alanındaki uygulamaların yerinde incelenmesi açısından önemli olduğunu belirtti. Kaplan, ziyaretlerde kendilerine ev sahipliği yapan yetkililere teşekkür etti.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör