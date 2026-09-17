Ruhsat tehdidiyle vurgun düzeni
Esnaftan rüşvet aldığı öne sürülerek hakkında kısa süre önce suç duyurusu yapılan Yeni Partili Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş için bu kez irtikâp ve şantaj iddiasıyla şikâyette bulunuldu. Ertaş'ın "İşyerine ruhsat veririm" vaadiyle bir işadamına belediye adına 9 bin kişilik iftar programı düzenlettiği, verilen sözlerin tutulmadığı gibi fahiş taleplerin de bununla sınırlı kalmadığı ileri sürüldü. Kısa süre önce Yeni Parti'ye geçen Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş hakkında vahim iddiaların sonu gelmiyor. İlçede mobilya ticareti yapan B.E. isimli işadamı geçtiğimiz aylarda belediyenin kendisinden rüşvet istediğini ve 1 milyon 150 bin liralık rüşvete rağmen işletmesinin zorla kapattırıldığını öne sürerek suç duyurusunda bulunmuştu.
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