Sermaye piyasaları soruşturmasında 48 kişiye yurt dışına çıkış yasağı! İşte isim isim o liste
Sermaye piyasaları soruşturması kapsamında, Namık Kemal Gökalp, İbrahim Bekci ve Altunç Kumova’nın gözaltına alındı. Emre Tezmen ve Serdar Turhan’ın da aralarında bulunduğu toplam 48 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında adli işlemler devam ettiği belirtildi.
Bu kapsamda; Muhammed Yarız'ın tutuklanmış; Namık Kemal Gökalp, İbrahim Bekci ve Altunç Kumova'nın gözaltına alınmış; Emre Tezmen ve Serdar Turhan'ın da aralarında bulunduğu toplam 48 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandığı ifade edildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu şekilde:
Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1'inci maddesi kapsamında yaptığı incelemeler ve suç duyuruları doğrultusunda da ilgili kişiler hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbirleri uygulanmıştır.
Bu kapsamda;
- Katılımevim pay piyasasında 19 Ekim 2023-28 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 27 kişi,
- Katılımevim pay piyasasında 4 Mart 2026-12 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 12 kişi,
- Gündoğdu pay piyasasında 11 Şubat 2026-8 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 8 kişi ile işlemleri savcılık makamının takdirine bırakılan 4 kişi,
- Destek Faktoring pay piyasasında 15 Ekim 2025-2 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 1 kişi ile işlemleri savcılık makamının takdirine bırakılan 6 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmıştır.
Mükerrer isimleri çıkardığımızda yurt dışına çıkış yasağı uygulanan toplam 48 farklı kişi bulunmakta olup tam liste şu şekildedir:
1. Ahmet Özcan
2. Ali Rıza İncekara
3. Alper Öztürk
4. Ayşe Seher Aydın
5. Berkan Gülen
6. Bülent Uygun
7. Büşra Alçelik
8. Celal Yarız
9. Emre Tezmen
10. Enes Furkan Çetinkaya
11. Enes Yazıcı
12. Enver Çevik
13. Erdin Özel
14. Erkan Kilimci
15. Feryal Köker
16. Furkan Baki
17. Gözde Hacıoğlu
18. Haldün Saffet İnal
19. Halil İbrahim Ege
20. İbrahim Bekci
21. İlhan Aygün
22. İsmail Ege
23. Kemal Akkaya
24. Lütfi Çetinel
25. Mehmet Erbey
26. Mehmet Salih Turhan
27. Mehmet Yıldırım
28. Muhammed Yarız
29. Murat Keçeci
30. Müjdat Ede
31. Mustafa Bor
32. Nilgül Sarıçalı
33. Oğuzhan Özerkaya
34. Onur Göğebakan
35. Orçun Berkay Kaya
36. Ömer Bedir Çetinel
37. Ramazan Erbey
38. Sabahattin Reha Şen
39. Salih Can Bülbül
40. Samet Çetinel
41. Selçuk Kahya
42. Serdar Turhan
43. Serhat Güven
44. Sezai Bekgöz
45. Sezer Gümüş
46. Şerifegül Yıldırım
47. Uğur Akkafa
48. Yunus Emre Yıldırım
Sermaye piyasalarının güven, açıklık ve istikrar içinde işlemesini bozmaya yönelik eylemler ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına ilişkin soruşturmalar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.