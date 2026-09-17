TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bangsamoro Özerk Bölgesi Kurucu Başbakanı İbrahim’e mektup gönderdi

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Kurtulmuş, seçimlerin başta kardeş Bangsamoro halkı olmak üzere tüm Filipinler için hayırlı olması temennisinde bulundu. Seçimlerin başarılı bir şekilde gerçekleşmesinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Kurtulmuş, ülkeler arasındaki uzak mesafeye rağmen dost ve kardeş Bangsamoro halkının huzuru, esenliği, güven ve refahı için her zaman dua ettiklerini kaydetti.

TBMM'den seçimleri gözlemlemek üzere giden heyete gösterilen misafirperverlik için de teşekkür eden Kurtulmuş, Türkiye'nin Güney Filipinler'deki barış sürecine katkılarının devam edeceğini ve bölgeye desteğini sürdüreceğini belirtti.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör