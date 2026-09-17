Vefanın adı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışı için geldiği Samsun'da otobüsten inerek sohbet ettiği engelli Emre Vural, yaşadıklarını anlattı. SMA hastalığı nedeniyle yaşamını tekerlekli sandalyede sürdüren ve boccia branşında milli sporcu olan 35 yaşındaki Emre Vural, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hiçbir zaman unutmayacağı, hafızasında kayıtlı kalacak bir anı yaşadığını söyledi. Bugüne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birçok programda bir araya geldiklerini ancak bu sefer yaşadıklarının bambaşka olduğunu belirtti.

UNUTULMAZ BİR AN

Vural, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız Samsun'a Şehir Hastanesi açılışı için geldi. Evime doğru giderken Cumhurbaşkanı'mızın konvoyunu, otobüsünü görünce anneme durmamızı söyledim. Tam otobüs geçerken Cumhurbaşkanı'mızla göz göze geldik ve bir işaret yaptı. Otobüsü durdurdu, aşağıya indi. Halimi hatırımı, bir isteğim olup olmadığını sordu. Gerçekten bu çok güzel bir anıydı" ifadelerini kullandı. Vural, şöyle devam etti: "Bu gerçekten kelimelerle tarif edilemez bir kalp olayı, samimiyet, vicdan olayı. Akabinde Cumhurbaşkanı'mız sağ olsun, beni Gençlik Buluşması'na davet etti. Ben de programa katıldım. Orada bir soru-cevap kısmı vardı gençlerle Cumhurbaşkanı'mızın.

Söz hakkı bana geldiğinde soru sormak istemedim ve az önce otobüsten inme olayını gençlerle paylaşmak istedim. Böyle bir lidere sahip olduklarını görmelerini, böyle bir samimi, vicdani bir Cumhurbaşkanı'na sahip olduklarını göstermek için bu anımı anlattım. Orada da Cumhurbaşkanı'mızın yine bir sözü kalplerimizi fethetti. 'Ben otobüsü durdurmasaydım Allah'a bunun nasıl hesabını verebilirim?' deyince gerçekten çok duygu yüklü bir anı oldu benim için. Bu da Türkiye'de bir ses getirdi." Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gençlik Buluşması programının ardından yaşadığı diyaloğa da değinen Vural, "Son olarak Cumhurbaşkanı'mızla yaklaşık 15 ay önce görüşmüştük Cumhurbaşkanı'mızın dünya meseleleriyle bu kadar uğraşırken, artık Avrupa'nın, Afrika'nın, Orta Asya'nın umudu olmuş bir noktadayken aramızdaki konuşmayı hatırlaması, bunu gündeme getirmesi ne denli hafızaya sahip olduğunu, nasıl bir insan olduğunu gösteriyor" diye konuştu. Vural, yaklaşık 13 yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programlarına gittiğini anlattı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör