Emniyet Genel Müdürlüğü'nde atamalar! Merkez ve taşra teşkilatlarında 69 görev değişikliği...
Son dakika haberleri: Emniyet Genel Müdürlüğü kararnamesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Merkez ve taşra teşkilatlarında 69 görev değişikliği oldu.
Son dakika haberleri: Emniyet Genel Müdürlüğü kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Merkez ve taşra teşkilatlarında 69 görev değişikliği oldu.
24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi, 39 ilin emniyet müdürü değişti, 23 polis başmüfettişi emniyet müdürü oldu.
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