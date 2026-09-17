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  • Emniyet Genel Müdürlüğü'nde atamalar! Merkez ve taşra teşkilatlarında 69 görev değişikliği...

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde atamalar! Merkez ve taşra teşkilatlarında 69 görev değişikliği...

Son dakika haberleri: Emniyet Genel Müdürlüğü kararnamesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Merkez ve taşra teşkilatlarında 69 görev değişikliği oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde atamalar! Merkez ve taşra teşkilatlarında 69 görev değişikliği...

Son dakika haberleri: Emniyet Genel Müdürlüğü kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Merkez ve taşra teşkilatlarında 69 görev değişikliği oldu.

24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi, 39 ilin emniyet müdürü değişti, 23 polis başmüfettişi emniyet müdürü oldu.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ #RESMİ GAZETE

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