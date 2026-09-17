Yeni Mete Gazoz’lar yetişiyor

Okçular Vakfı Genel Müdürü Ali İhsan Öz, vakfın Türkiye genelindeki faaliyetlerini, eğitim programlarını ve geleceğe yönelik hedeflerini SABAH'a anlattı. İstanbul merkezli tarihi tesislerinin yanı sıra farklı şehirlerdeki projeler, okullardaki kulüpler ve işbirlikleriyle her yıl on binlerce gence ulaştıklarını belirten Öz, bugüne kadar binlerce sporcu yetiştirdiklerini ve aktif olarak yüzlerce lisanslı sporcuya hizmet verdiklerini söyledi. Okçuluğun yalnızca fiziksel aktivite olmadığını vurgulayan Öz, "Yay çeken öğrenci, hedefine odaklanırken dikkatini tek noktada toplamayı ve nefes kontrolünü öğreniyor.

Bu disiplinin, çocuklarımızın akademik ders başarısına ve sınav odaklanmalarına doğrudan olumlu yansıdığını gözlemliyoruz" dedi. Ailelerden gelen geri dönüşlerin son derece memnuniyet verici olduğunu aktaran Öz, velilerin çocuklarındaki dikkat dağınıklığının azaldığını ve özgüvenlerinin arttığını görerek sporu daha istekli teşvik ettiğini belirtti.

'HER OKULDA YAY GEREN GENÇLER OLACAK'

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un başarısının gençlere ilham kaynağı olduğunu ifade eden Öz, yeni şampiyonlar yetiştirmek için yetenek taramaları yaptıklarını anlattı. Geleceğin olimpiyat ve dünya şampiyonlarını yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Öz, Tokat'ta hayata geçirilen "Okçuluk Benim Sporum" projesinin aşama aşama 81 ile yayılmasını ve her okulda yay geren gençlerin olmasını hedeflediklerini belirtti. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın katkısına da değinen Öz, "Kendilerinin vakfımızın kuruluşundan bu yana sunduğu ufuk ve vizyoner destek, çalışmalarımıza büyük güç katıyor" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör