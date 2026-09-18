2 yıl rafta bekletti, kitapçıkları imha ettirdi
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası ihraç edilen ve 2 Mart'ta Ankara'da saklandığı evdeki gizli bölmede yakalanan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan'ın yargılanmasına devam edildi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşmada dinlenilen tanık beyanları, 2010 KPSS sorularının sızdırılmasıyla ilgili yürütülen kumpas ve örtbas operasyonunu bir kez daha gözler önüne serdi. Tanık olarak ifade veren eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, Sakınan'ın 2011 yılında gönderdiği resmi yazıyla şaibeli sınav kitapçıklarının "İmha edilmesinde sakınca yoktur" talimatı verdiğini açıkladı. Öte yandan Sakınan'ın, Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen ana soruşturma dosyasını Ankara'da tam 2 yıl 83 gün boyunca hiçbir işlem yapmadan bekleterek delillerin karartılmasına zemin hazırladığı kaydedildi. Mahkeme, eksik tanıkların dinlenmesi ve Sakınan'ın tutukluluk halinin devamı yönünde karar vererek duruşmayı 12 Kasım'a erteledi.
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