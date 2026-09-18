39 ilin emniyet müdürü değişti
Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 39 ilin emniyet müdürü değişti. Resmî Gazete'de yayımlanan 2026/316 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı 39 ile yeni il emniyet müdürü atandı. Kararla birlikte 25 il emniyet müdürü de görevden alınarak Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan ve 17 Eylül 2026 tarihli kararda, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince yapılan atamalara yer verildi. Buna göre İzmir, Samsun, Diyarbakır, Kayseri, Gaziantep, Kocaeli, Erzurum, Zonguldak, Çorum, Amasya, Kahramanmaraş, Van, Rize, Aydın, Çankırı, Sinop, Balıkesir, Denizli, Afyonkarahisar, Bartın, Batman, Bayburt, Yalova, Bitlis, Bingöl, Burdur, Erzincan, Gümüşhane, Hatay, Iğdır, Karabük, Kırklareli, Kilis, Kütahya, Mardin, Muş, Nevşehir, Şırnak ve Tokat'ın emniyet müdürleri değişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan ve 17 Eylül 2026 tarihli kararda, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince yapılan atamalara yer verildi. Buna göre İzmir, Samsun, Diyarbakır, Kayseri, Gaziantep, Kocaeli, Erzurum, Zonguldak, Çorum, Amasya, Kahramanmaraş, Van, Rize, Aydın, Çankırı, Sinop, Balıkesir, Denizli, Afyonkarahisar, Bartın, Batman, Bayburt, Yalova, Bitlis, Bingöl, Burdur, Erzincan, Gümüşhane, Hatay, Iğdır, Karabük, Kırklareli, Kilis, Kütahya, Mardin, Muş, Nevşehir, Şırnak ve Tokat'ın emniyet müdürleri değişti.