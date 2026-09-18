Başkan Erdoğan Trump ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, önümüzdeki hafta New York'ta bir araya gelecek. Dünya liderlerinin her yıl New York'ta buluştuğu Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için hazırlıklar sürüyor. BM Genel Kurulu'nun 81. oturumu, 22 Eylül'de "Güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç veren bir BM" temasıyla başlayacak. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Erdoğan ile Trump'ın BM Genel Kurulu marjında New York'ta görüşeceğini açıkladı. Görüşmelerde, iki yakın müttefik ve stratejik ortak olan Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler savunma, ticaret ve yatırımlar dahil tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi, mevcut işbirliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınması öngörülüyor. İki lider ayrıca, küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacak. Liderler en son 7-8 Temmuz'da Ankara'da görüşmüştü.
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