Eski savcılar gözaltında Hasan Atilla Uğur aranıyor

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen çalışmalarda yeni bir aşamaya geçildi. Ölümün meydana geldiği dönemde görev yapan adli makamlar ile Kozinoğlu'nun cezaevi koğuş arkadaşlarının mercek altına alındığı soruşturmada 4 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.

2 İLDE EŞZAMANLI OPERASYON: Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 Eylül 2026 sabahı saat 07.00'de İstanbul ve Ankara'da eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında, Kozinoğlu'nun cezaevindeki koğuş arkadaşları Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur ile olay tarihinde görev yapan eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve eski cezaevi savcısı Necip Doğan bulunuyor.

ÖNCEKİ DOSYAYA TAKİPSİZLİK VEREN ESKİ BAŞSAVCI GÖZALTINDA:

Soruşturmanın en dikkat çekici isimlerinden biri eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören oldu. İşgören'in, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün ardından yürütülen önceki soruşturma hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı veren isim olduğu belirtildi. İşgören'in daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildiği bilgisi de soruşturma dosyasına yansıdı.

ESKİ CEZAEVİ SAVCISI DA GÖZALTINDA: Gözaltına alınan bir diğer isim ise olay tarihinde cezaevi savcısı olarak görev yapan Necip Doğan oldu. Doğan'ın, Kozinoğlu'nun ölümünün ardından olay yeri incelemesine katılan savcı olduğu, daha sonra onun da FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildiği belirtildi. Soruşturma kapsamında, ölümün ardından yürütülen ilk adli süreçte hangi işlemlerin yapıldığı, hangi delillerin toplandığı ve dosyanın nasıl sonuçlandırıldığı yeniden inceleniyor.

KOĞUŞ ARKADAŞLARI SORUŞTURMADA: Soruşturmanın bir diğer ayağını ise Kaşif Kozinoğlu ile aynı cezaevi koğuşunda kalan kişiler oluşturdu. Emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım operasyon kapsamında gözaltına alındı.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI: Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve Kıbrıs'ta olduğu belirtilen ve dün gece yurda dönen Hasan Atilla Uğur da İstanbul Havalimanı'nda jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Uğur'un ifade verme işlemlerine başlandığı öğrenildi. Jandarmanın operasyonlarında gözaltına alınan Ali İşgören, Necip Doğan, Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Alilla Uğur'un adli işlemleri ise devam ediyor.



ÖLÜM HABERİNİ OĞUZHAN UĞUR DUYURMUŞ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün yayın organı Zaman gazetesi, eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümünü "MİT'in karakutusu Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümü kafaları karıştırdı" başlığıyla kamuoyuna duyurdu. Zaman gazetesinin 14 Kasım 2011 tarihli haberinde "Kozinoğlu'nun ölüm haberini kamuoyuna duyuran, kendisiyle aynı koğuşta yatan Ergenekon davası tutuklu sanığı emekli albay Atilla Uğur'un oğlu Oğuzhan Uğur oldu. Uğur, ölüm haberini Twitter hesabından paylaştı" denildi. Zaman gazetesinin "MİT'in karakutusu Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümü kafaları karıştırdı" başlıklı haberinde Erkan Acar ve Çağlar Avcı'nın imzası yer alıyor. Erkan Acar, "Kod Adı Köroğlu MIT'in Kozmik Odası: Kaşif Kozinoğlu" başlıklı kitabın yazarı. Erkan Acar, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına davada yargılandı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Erkan Acar 7 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör