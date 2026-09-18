Halefine 1.2 milyonluk tabela cezası kesti
İzmir Büyükşehir Belediye (İZBB) Başkanı Cemil Tugay ile Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal arasındaki gerilim deyim yerindeyse kan davasına dönüştü. Geçtiğimiz günlerde Ünsal'ın İZBB tarafından yapımı öngörülen Zübeyde Hanım Stadındaki yapım çalışmasının geciktiğini öne sürüp isim vermeden Tugay'ı eleştirmesinin ardından taraflar arasında zaten gergin olan ilişki kopma noktasına geldi. Tugay son olarak ilçe belediye başkanlığı yaptığı dönemde hizmete açtığı Çatı Bostanlı'yı kapatmak için harekete geçti. Tahsis süresinin sona erdiğini öne süren İZBB, Karşıyaka Belediyesinden sergi salonu olarak kullanılan Çatı Bostanlı'yı tahliye etmesini istedi. Karşıyaka Belediyesi Çatı Bostanlı'yı öngörülen sürede tahliye etmeyince de İZBB, 44 günlük gecikme bedeli için ilçe belediyesinden 1 milyon 264 bin lira kullanım bedeli talep etti. Taraflar arasındaki gerginlik son olarak tabela krizi ile tavan yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler geçtiğimiz hafta Karşıyaka ilçe sınırları içinde denetim yaptı. Yapılan denetimler sonucu İZBB, kendi yetki ve sorumluluğunda olan alanlara reklam panosu yerleştirildiği gerekçesi ile Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş.'ye 1 milyon 250 bin lira para cezası kesti. Yaşananlar bununla da sınırlı kalmadı. İlçe genelinde tespit edilen 30'a yakın reklam panosunu bulundukları yerlerden kaldırmak için İZBB işlem başlattı. Yaşananlar 'Halefle Selef birbirine girdi' olarak yorumlandı.
Haber Girişi