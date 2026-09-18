Halkın sofrasına göz dikenler cezasını çeksin

Yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle ederek haksız kazanç sağlandığı iddialarına ilişkin 22 ilde düzenlenen operasyon, çiftçi ve üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı. Sahte belgelerle sebze ve meyve fiyatlarını yükselten tedarik şebekesine ağır darbe vurulurken, çiftçi ve üreticiler konuya ilişkin görüşlerini SABAH'la paylaştı.

Adanalı biber üreticisi Süleyman Şimşek, "Bunlarda hiç vicdan kalmamış. Bizden 20 TL'ye aldıkları biberi 120-130 TL'ye tüketiciye nasıl satıyorlar anlamış değiliz. Bu sebze ve meyveleri Almanya'ya götürseniz bu kadar masraf çıkmaz. Adamlar çiftçinin sayesinde zengin oluyorlar" diye konuştu.

FİYATLARDA UÇURUM VAR

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan da, çiftçinin sattığı ürünle marketler arasında uçurumlar olduğuna dikkat çekerek, "Çiftçinin sattığı ile marketlerin sattığı rakamlar arasında uçurum var. Özellikle marketlerde etiketlerin üzerine çiftçiden alınan rakamlar ile satış fiyatları mutlaka yazılmalı" diye konuştu.

Adnan Uygun, "Elmayı henüz marketlere ya da hale satmaya başlamadık ama onun da 15 TL'den fazla olmayacağını tahmin ediyorum. Çünkü bu sene çok elma var. Elma ağaçlarındaki bereket, market fiyatlarına yansımıyor" dedi.

Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Kahraman Kaya ve patates üreticisi Ziraat Mühendisi Rabia Otlu, üreticinin tarlada düşük fiyata sattığı ürünün tüketiciye ulaşana kadar katlanan fiyatına dikkat çekti.

TARLADA 4, MARKETTE 100 LİRA

Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci, elmanın tarlada 4 liradan, markette 100 liradan satıldığını belirterek, "Üreticiden çok ucuza alınan ürünler, marketler fahiş fiyattan alıcı bekliyor. Alıcı bulunamayınca market reyonlarında meyveler çürüyor. Çiftçimizin emeği çürüyor, yok oluyor. Bu aracılara yapılan operasyonların devam etmesini istiyoruz" dedi.

Kahraman Kaya, "Çiftçilerimizden tüketiciye ulaşılana kadar olan fahiş fiyat artışları hem çiftçimiz tarafından üzüntüyle karşılanıyor hem de tüketici tarafından çiftçi sanki bunu kazanıyormuş gibi görülüyor" dedi.

Antalyalı çiftçi Hami Bulut ise, "Çiftçi elindeki ürünü yok fiyatına zararına satıyor. Vatandaş marketten aynı ürünü pahalı diye alamıyor. Burada çok büyük bir tezatlık var. Aracılar sıkı denetlenmeli. Çiftçi, üretici ve vatandaş mağdur edilmemeli. Devletimiz bunları denetlesin. Çiftçi korunsun, tarladan üretimden soğumasın. Tam tersine dört elle toprağa sarılsın. Pandemide tarımın ne kadar stratejik bir ürün olduğunu bütün dünya gördü" dedi.

Fikret Şahin, "Çiftçi kazanırsa Türkiye kazanır. Çiftçiler sadece kendiler değil; aileleri ve çocukları da bahçede üretim yapıyor. Bu nedenle çiftçiler, bir ülkenin ana kılcal damarlarıdır. Onlar üretirken kazanacak ki; ülke kazansın. Şehirlerdeki insanlar ucuza ürün alabilsin. Bu nedenle devlet sıkı denetim yapıp çiftçi alın terinin hakkını alabilsin" diye konuştu.

Patates üreticisi ve Ziraat Mühendisi Rabia Otlu ise "Tarlada 5 liraya alınıp markette 30 liraya satılıyor. Üretici olarak aracılara yönelik operasyonu memnuniyetle karşıladık. Bizim çiftçimizden şu an 15 liraya çıkan ürün dışarıda 45 lira oluyor" diye konuştu.

BİZ ARACILAR KADAR KAZANMADIK

Bursa'da salçalık biber 'da üreticisi Osman Deniz, "Ürettiğimiz salçalık (kapya) biberin kilosu tarlada 10 TL'ye kadar düştü. Ancak vatandaşa gelene kadar fiyatlar 50-60 TL'yi buldu. Üretici olarak biz aracılar kadar kazanamadık. Onlar hep bizden fazla kazandı. Milletin mutfağına giren meyve ve sebzelere bile göz diktiler. Halkın sof-sofrasına göz dikenler ceza-rasına cezasını çeksin. Yapılan ope-sını operasyonlar, sahtekârlıkları rasyonlar, göz önüne serdi. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Üreticiler ola-olarak artık geleceğe umut-rak umutla bakabiliriz" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör