İmamoğlu-Özel cephesinde gizli savaş
YENİ Parti Genel Başkan Özgür Özel ile tutuklu Ekrem İmamoğlu destekçilerinin parti içi çekişmesi ve dönem dönem alevlenen söz düelloları devam ediyor. Yeni Parti kurulduktan sonra MYK'ya İmamoğlu'na yakın isimleri almamasıyla gündem olan Özel, bu süreçte İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını yeniden değerlendireceklerine yönelik güçlü sinyaller vermiş, iki kanat arasındaki çekişme Yeni Parti'nin yerel örgütlenme sürecinde yaşanan anlaşmazlıklarla da perçinlenmişti. Son olarak İmamoğlu'na yakın siyasi değerlendirmeleriyle tanınan Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Berk Esen'den Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e çok sert eleştiriler geldi. Yazılı açıklamasında Özel yönetimini 'etkisiz ve tepkisiz' olarak tanımlayan Esen, "Mutlak butlan kararıyla birlikte ana muhalefet ciddi bir ivme kaybetti ve Özel yönetimi hata üstüne hata yaptı" dedi. Bu süreçte yapılan hataları da tek tek sıralayan Esen, "Kılıçdaroğlu'na karşı yeterli tepkinin gösterilememesi, Yargıtay'dan çıkacak karara bel bağlanması, ardından çerçeve yasa konusundaki kafa karışıklığı ve arka arkaya kaybedilen belediyeler, muhalefet cephesini ciddi biçimde zayıflattı" yorumunu yaptı.
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