Başkan Erdoğan: İstanbul Havalimanı küresel bağlantı gücünde dünya lideri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda 4. Ana Pist ve İlave Yatırımların Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. İstanbul Havalimanı'mızın 4. ana pist ve ilave açılışlarda sizlerle olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Gönülleri de birbirine bağlayan Aziz İstanbul'umuza selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum.

Bu eserlerde emeği geçen bakanlığımıza, işçi kardeşlerimize, mimarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.

Yatırımlarımız havalimanımıza çok önemli katkılar yapacak. Taksi ve bekleme sürelerinden, yakıt ve zaman tasarrufuna kadar bu yatırımlar hizmet standartlarını yükseltecektir. Havalimanımız küresel bağlantı gücünde dünya lideri.

Türkiye olarak dünya haritasında çok müstesna bir konumdayız. 67 ülkeden 1 buçuk milyar insan 4 saatte ülkemize gelebiliyor. Kara, deniz ve demiryollarını da hesaba katınca Türkiye'nin bağlantı haritası çok net şekilde ortaya çıkıyor. Sahip olduğumuz konumun sunduğu avantajları birlikte en iyi şekilde değerlendirmek için çalışıyoruz.. 86 milyonun daha rahat yaşaması için dişimizi tırnağımıza takıyoruz. Her bir ferdimizin kendini güvende hissetmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bizim bu millete karşı ödememiz gereken borcumuz var. Bu ülkeyi hizmetler ile ihya etme gibi bir gayemiz var. Bunun için ne gerekiyorsa yaptık, yapıyoruz. Sağlıktan güvenliğe dış politikadan eğitime bu aziz millete layıkıyla hizmet edebilmek için uğraşıyoruz.



"AKTİF HAVALİMANI SAYIMIZI 26'DAN 58'E ÇIKARDIK"



Şimdi artık yeni hedeflerle, vahdet, sıhhat ve kuvvet çizgisinde yolumuza devam ediyoruz. Dünyanın göz bebeği İstanbul'umuzu ve ülkemizi güçlendirecek yatırımları hız kesmeden, bilakis vites yükselterek devreye almayı sürdürüyoruz. Şu rakamlara özellikle dikkatinizi çekiyorum. Sadece İstanbul'da 604,4 milyar lirası hava yolu olmak üzere, ulaştırma ve altyapı alanında güncel fiyatlarla toplam 2,12 trilyon liralık yatırım yaptık. Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri haline getirdik. 2002'den bugüne aktif havalimanı sayımızı 26'dan 58'e çıkardık. Hava Ulaştırma Anlaşması imzaladığımız ülkelerin sayısını 81'den 175'e yükselttik. Dış hat nokta sayımızı 50 ülkede 60 noktadan 133 ülkede 356 noktaya taşıdık. Yapımı devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarımızla aktif havalimanı sayımızı 60'a ulaştıracağız. Ordu-Giresun ve Rize-Artvin'den sonra deniz üzerindeki üçüncü havalimanımızı da Trabzon'da inşa edeceğiz. Bir zamanlar sadece elitlerin kullanabildiği hava yolunu halkın yolu haline getirdik. 2002'de iç ve dış hatlarda 34,5 milyon olan yolcu sayımız, 2025'te 247 milyonu geride bıraktı. Bu performansla yolcu sayısında Avrupa'da 3. dünyada 7. olduk. 2026'nın ilk 8 ayında ise ülkemiz genelinde hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısı 167,5 milyonu aşarak nüfusumuzun neredeyse iki katına ulaştı.



"İSTANBUL HAVALİMANI REKORDAN REKORA KOŞUYOR"

Biz İstanbul havalimanını ülkemize kazandırmaya çalışırken eskisi ve yenisiyle muhalefetin aktörleri de bu yatırımın önüne kesmeye çalışıyor. NE dediklerini hatırlıyorsunuz dimi 'Yeni havalimanı kuşların göç yolunu engelliyor, burası bataklık uçaklar buradan kalkamaz, havalimanının burada ne işi var' dediler. İstanbul Havalimanını hedef aldılar. Yapıcı eleştiriler yapmak yerine yıkmanın engellemenin peşinde oldular. Dediklerinin tamamı fos çıktı. Bunlarda hiçbir vizyonun olmadığı bir kez daha anlaşılmış oldu. Uçak olmaz burada dedikleri İstanbul Havalimanı rekordan rekora koşuyor.

Avrupa'nın en yoğun havalimanı unvanını aldı. Tüm zamanların uçuş rekorunu yeniledi. Hem Türkiye hem Avrupa gündeminde tek günde ulaşılan en yüksek sefer sayısına imza attı. Bir günde 1788 uçak indi ve kalktı.



"ÜLKEMİZİN MARKA DEĞERİ GLOBAL ÖLÇEKTE DAHA DA ARTTI"

Nisan 2025'te hayata geçirdiğimiz üçlü bağımsız paralel pist operasyonuyla dünyada ikinci, Avrupa'da ise ilk kez aynı anda üç pistten bağımsız iniş kalkış yapılabilen seçkin merkezler arasına girdi.

Yalnızca yolcu taşımacılığında değil, kargo ve yük taşımacılığında da aynı başarıyı yakaladık. Orada da maşallah, hepimizi sevindiren, gururlandıran rakamlar var. Şöyle geriye doğru baktığımızda gördüğümüz şudur. Havalimanımız İstanbul'a yapılmış en vizyoner yatırımlardan biridir. İstanbul Havalimanı ile şehrimiz dev bir eser kazanmıştır. Ülkemizin marka değeri global ölçekte daha da artmıştır.

Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takoz siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrika ile yolsuzluk ile karanlık odalarda kurulan siyasetçilik devri tamamen kapanmıştır. Eser yarışacak, vizyon yarışacak.