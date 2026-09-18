Mahkeme beraat talebini reddetti
FETÖ/PDY'nin "Maydonoz Döner" yapılanmasına ilişkin, aralarında Ömer Faruk Özbay'ın da bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, dosyaya giren evrakı okuduktan sonra celse arasında dinlenemeyen tanık P.E.'nin dinlenmesinden vazgeçildiğini bildirdi. Tanıklardan Ö.G. hakkında ise zorla getirme kararı çıkarıldığı belirtildi. Söz alan sanık Ömer Faruk Özbay, tanık Ö.G. ile sadece ticari ilişkisi bulunduğunu, kendisiyle özel bir irtibatının olmadığını öne sürdü. Özbay ve diğer sanıklar, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını ve beraatlerini talep etti. Cumhuriyet savcısı, eksik hususların tamamlanmasını ve adli kontrol hükümlerinin devamını istedi. Mahkeme heyeti, sanıkların adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması talebini reddederek, dinlenemeyen tanığın zorla getirilmesine ve eksikliklerin giderilmesine karar verip duruşmayı 5 Ocak 2027 tarihine erteledi. Sanıklar hakkında 15 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
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