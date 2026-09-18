MHP lideri Bahçeli'den Ahilik Haftası mesajı

MHP lideri Devlet Bahçeli, Ahilik Haftası için yayınladığı mesajda "Ahilik kültürünün temel değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasını temenni ediyor; tüm esnaf ve sanatkârlarımızın Ahilik Haftasını gönülden kutluyor, sağlık, huzur ve bereket diliyorum" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Bahçeli’den Ahilik Haftası mesajı
DHA

MHP lideri Devlet Bahçeli, Ahilik Haftası için yayınladığı mesajda "Ahilik kültürünün temel değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasını temenni ediyor; tüm esnaf ve sanatkârlarımızın Ahilik Haftasını gönülden kutluyor, sağlık, huzur ve bereket diliyorum" ifadelerini kullandı.

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