MHP lideri Bahçeli'den Ahilik Haftası mesajı
MHP lideri Devlet Bahçeli, Ahilik Haftası için yayınladığı mesajda "Ahilik kültürünün temel değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasını temenni ediyor; tüm esnaf ve sanatkârlarımızın Ahilik Haftasını gönülden kutluyor, sağlık, huzur ve bereket diliyorum" ifadelerini kullandı.
MHP lideri Devlet Bahçeli, Ahilik Haftası için yayınladığı mesajda "Ahilik kültürünün temel değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasını temenni ediyor; tüm esnaf ve sanatkârlarımızın Ahilik Haftasını gönülden kutluyor, sağlık, huzur ve bereket diliyorum" ifadelerini kullandı.