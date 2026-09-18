MHP lideri Bahçeli’den Ahilik Haftası mesajı

MHP lideri Devlet Bahçeli, Ahilik Haftası için yayınladığı mesajda "Ahilik kültürünün temel değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasını temenni ediyor; tüm esnaf ve sanatkârlarımızın Ahilik Haftasını gönülden kutluyor, sağlık, huzur ve bereket diliyorum" ifadelerini kullandı.

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