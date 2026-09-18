İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 2. celsesinin 18. gününe tutuksuz sanık Kültür A.Ş. Reklam Yönetimi Müdür Yardımcısı Hakan Karaköse'nin beyanları damga vurdu. İBB iştiraklerindeki ihale ve reklam süreçlerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Karaköse, cezaevindeyken 'etkin pişmanlık' hükümlerinden faydalanarak itirafçı olmuş, reklam, ihale süreçleri ve bazı firmalara sağlanan imtiyazlara dair beyanlarda bulunduktan sonra Temmuz 2025'te tahliye edilmişti. Karaköse, gözaltı ve cezaevinde kaldığı süreçte İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı Kağan Sürmegöz adına birçok avukatın kendisini susturmaya çalıştığını belirtmişti. Tutuksuz yargılanan Karaköse, üzerinde kurulan baskıyı duruşmada tek tek anlattı.

'ABA ALTINDAN SOPA'

Karaköse, CHP ve belediye yönetimi tarafından gönderilen bir avukatın kendisini gözaltındayken açıkça tehdit ettiğini belirterek, "Emniyette ziyaretime gelen avukatlardan biri, kendisinin Büyükşehir belediyesi yönetimi tarafından yönlendirildiğini söyledi. Bana '20 yıldır buradasın. Sakın etkin pişmanlığa başvurma. Sürüden ayrılanı kurt kapar! Yarın ifade öncesi yine geleceğim, iyi düşün taşın' diyerek beni açıkça tehdit etti" dedi. Cezaevi sürecinde de yönlendirmelere maruz kaldığını aktaran Karaköse, "Daha önce mülkiye müfettişi soruşturmasında avukat istediğimizde yüzümüze bakmayanlar, cezaevinde sıraya girdi. Ziyaretime gelen avukatlar bana bu sürecin kısa süre sonra biteceğini, sürecin siyasi olduğunu söylüyordu. Ancak sohbetin devamı her defasında aileme geliyordu. Bir ihtiyaçları olup olmadığı, varsa belediyece veya parti teşkilatınca karşılanabileceğini bana ifade ediyorlardı. Yirmi yıllık kamu personeliyim. Bu ziyaretlerin amacının doğrudan olmasa da 'aba altından sopa göstermek' için yapıldığını çok açık anlıyordum" dedi.

"KONUŞANI UZAKLAŞTIRDILAR"

Ayrıca Karaköse, tahliye edildikten sonra İBB yönetimi tarafından uğradığı çifte standart skandalını da anlattı. İfadesinin basına sızması sonrası görev yazısının geri çekildiğini ve uzaklaştırıldığını anlatan Karaköse, "Dosyada ağır suçlamalarla yargılananlar görevlerine iade edilirken, bildiklerimi anlattığım için ben cezalandırıldım. Eğer ifademi geri çekseydim beni kahraman ilan ederlerdi. Yine bildiklerini anlatmak isteyen bir personele de dolaylı olarak 'Anlatırsan seni işten çıkarırız' tehdidi yapılmakta. Sistematik olarak insanlar üzerinde baskı kurmak, iradelerinin sakatlanması hukuk kuralları çerçevesinde bir suçtur" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör