Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı! Adana’ya yeni hakimevi yapılacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana Adliyesi'nde hakim ve savcılarla bir araya gelerek yargı mensuplarının görüş ve taleplerini dinledi. Bakan Gürlek Adana programı kapsamında Adana Adliyesi'ni ziyaret etti. Buradaki konuşmasında Gürlek, 13. Yargı Paketi'nin ekim ayında çıkarılmasının planlandığını belirtti. Bakan Gürlek, Adana'daki hakim ve savcıların sosyal imkanlarını geliştirmek amacıyla yeni bir hakimevi projesinin de başlatılacağını açıkladı.

Yeni pakette özellikle yargılamaların hızlandırılmasına yönelik düzenlemeler üzerinde çalışıldığını vurgulayan Gürlek, "Sizlerden gelen öneriler mutlaka Ankara'da bizim mevzuat ekibimizle birlikte kanun paketine işleniyor. 13. Yargı Paketi'nde de yargının hızlanması adına mutlaka bu konuda çalışmalar yapacağız." ifadelerini kullandı.





Yargıda atama ve terfi sisteminde gidilen değişikliği hatırlatan Gürlek, yeni sistemde doğu batı ayrımının olmadığını kaydetti. Meslektaşlarının tercihlerini tamamen yargının etkinliği ve verimliliğine göre yapacaklarını söyleyen Gürlek, "Atamalarında öncelikli olarak puanlama sistemine geçildi. Bu bizim için önemli bir sistem. Bu neden önemli? Biz öncelikli olarak meslektaşlarımızın makul ve hedef süre içerisinde dosyalarda karar bağlanmasına çok önemsiyoruz" dedi.

Dosyalarda adaletli karar vermenin önemli olduğunu vurgulayan Gürlek, "Hızlı karar vermek demek sadece hızlı bir şekilde dosyayı bitirmek değil, aynı zamanda adaletli de karar vermek gerekiyor. Yani vermiş olduğunuz kararların istinaftan ya da Yargıtay'dan onanması da size artı puan olarak gelecek. Bunlara özellikle çok dikkat ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek, Adana'daki hakim ve savcıların sosyal imkanlarını geliştirmek amacıyla yeni bir hakimevi projesinin de başlatılacağını açıkladı. Projenin mesleğin onuruna yakışır nitelikte olacağını belirten Akın Gürlek, hakim ve savcıların yanı sıra diğer kamu görevlilerinin de tesisten yararlanabilmesinin hedeflendiğini söyledi.