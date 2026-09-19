Ahilik mirası geleceğe taşınmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ahilik, sadece metai değer veya sermaye birikimi üreten değil, insanı ve ahlakı merkeze koyan bütüncül bir dünya görüşüdür" ifadesini kullandı. Bahçeli, "Ahilik Haftası" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Ahilik sisteminin, 13. yüzyıldan itibaren Anadolu'nun ruhunu dokuyan, Türk-İslam evren tasavvurunu mesleki ve etik ilkelerle mühürleyen muazzam bir medeniyet projesi olduğunu belirtti. Ahiliğin, Asya'dan Anadolu'ya akın eden insanların bu topraklara kök salmasını sağlayan, kentleşmeyi ve mesleki uzmanlaşmayı vicdan ve ahlakla buluşturan özgün bir sosyo-ekonomik model olduğunu kaydeden Bahçeli, "Ahi Evran'ın öncülüğünde kurumsallaşan bu yapı, Bizans loncalarının patron odaklı, katı hiyerarşik anlayışına adeta tarihi bir yanıt vermiştir" açıklamasında bulundu. Bahçeli şunları kaydetti: "Bugün modern yönetim biliminin 'yeni' diye önümüze koyduğu kavramlar gerçekten yeni midir? Usta ve kalfanın çırağa rehberlik etmesi, modern yönetim literatüründeki mentorluk kuramının ta kendisi değil midir? Ahiliğin bıraktığı mirası sadece tarih sayfalarına gömemeyiz. Ahilik, sadece metai değer veya sermaye birikimi üreten değil, insanı ve ahlakı merkeze koyan bütüncül bir dünya görüşüdür."



MAHVETTİN BİZİ FERDİ

Bahçeli, Adana Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan'ı kabul etti. Görüşmedeki bir sunum esnasında Ferdi Tayfur'un seslendirdiği bir şarkının yer alması üzerine Bahçeli, "Ferdi, mahvettin bizi" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör