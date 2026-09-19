Altunç Kumova’nın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Borsa’da 60 katlık artış! ‘Anormaldi ama ne yapacağımı bilmiyordum’

Şirketin yüzde 25'inin halka arz edildiğini belirten Kumova, halka arzın ardından yaptığı kontrolde yaklaşık yüzde 20'lik bölümün Tera Grubu şirketleri ve diğer nitelikli yatırımcılar, yaklaşık yüzde 5'lik bölümün ise bireysel yatırımcılar tarafından alındığını gördüğünü anlattı. Kumova, Tera Grubuna neden bu ölçüde alım yaptığını sormadığını söyledi.

Yaklaşık 39 yıldır ticaretle uğraştığını ve Destek Holding'in yüzde 99 oranında büyük ortağı olduğunu söyleyen Kumova, holding bünyesinde banka, faktoring, aracı kurum, portföy yönetim şirketi ve kripto şirketinin bulunduğunu ifade etti. Destek Faktoring'in Şubat 2025'te halka arzının onaylandığını anlatan Kumova, Tera Yatırım ile yüzde 2 standart komisyon üzerinden anlaşma yaptıklarını söyledi.

1,3 TRİLYONLUK PİYASA DEĞERİ

Destek Faktoring'in piyasa değerindeki yükselişine dikkat çeken savcılık, Kumova'ya, "46 TL'lik hisse fiyatıyla 15 milyar TL piyasa değeri olan şirketinin 1,3 trilyon TL'ye ulaşmasında bir anormallik yok mu?" diye soruldu. Kumova ise "Evet, bahsetmiş olduğunuz rakam anormal bir rakamdır. Fakat şirket sahibi olarak bu durumda ne yapacağımı bilmiyordum." dedi.

YÜKSELİŞİN KAYNAĞINI GÖRMEZDEN GELDİ

Kumova, hisse değeri ve satışlarıyla ilgilenmediğini, şirketin ticari faaliyetlerine odaklandığını belirterek yükselişe ilişkin herhangi bir sorgulama yapmadığını söyledi. SPK'nın süreci denetlediğini düşündüğünü ifade eden Kumova, anormal bir durum bulunması hâlinde kendilerine bildirim yapılacağı kanaatinde olduğunu anlattı.

KUMOVA: "TEK BİR LOT DAHİ ALIP SATMADIM"

Kumova, hissenin ciddi şekilde değer kazandığını kabul ederken halka arzın ardından bir yıl boyunca şirket hisselerini satmasının yasak olduğunu belirtti. Bu dönemde kendisinin ve şirketinin tek bir lot dahi alım-satım işlemi gerçekleştirmediğini savunan Kumova, bir yıllık yasak sona erdikten sonra ise şirketin ticari faaliyetlerine kaynak sağlamak amacıyla Destek Faktoring'in yaklaşık yüzde 1'lik hissesini satmak istediğini söyledi.

"60 KATLIK ARTIŞTA ANORMALLİK SEZDİM"

Savcılık, Destek Faktoring hisselerinin hızla yükseldiği dönemde Tera bağlantılı fonların hisseyi yüksek çarpanlardan TEFAS'a açık fonlar üzerinden alması konusunu da Kumova'ya sordu. Kumova, bu soruya verdiği yanıtta dikkat çekici bir ifade kullanarak, "60 katlık bir artışın neticesinde TEFAS açık fonlara geçişinde bir anormallik durumu sezdim" dedi.

"DEV BANKALARDAN 4 KAT BÜYÜK OLMASI ANORMAL BİR DURUMDUR"

Savcılık sorularından birinde Kumova'ya şirket değerinin ulaştığı büyüklüğe değinerek "Bazı bankaların değerinin 4 kat büyüklüğe ulaştığında burada bir manipülasyon ya da dolandırıcılık görmediniz mi?" dedi. Kumova, "Sormuş olduğunuz 4 kat büyüklük anormal bir durumdur" karşılığını verdi. Hissedeki artışın kendi kontrolünün dışında gerçekleştiğini savunan Kumova, yükselişten memnun olduğu dönemlerin de bulunduğunu gizlemedi.