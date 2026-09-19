Altunç Kumova’nın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Borsa’da 60 katlık artış! ‘Anormaldi ama ne yapacağımı bilmiyordum’
Sermaye piyasası soruşturması kapsamında tutuklanan Destek Holding’in patronu Altunç Kumova’nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Destek Faktoring’in 15 milyar TL olan piyasa değerinin 1,3 trilyon TL’ye yükselmesini “anormal” olarak nitelendiren Kumova, ne yağacağını bilmediğini söyledi. Şirket değerinin bazı büyük bankaların 4 katına ulaşmasına rağmen herhangi bir kuruma başvurmadığını belirten Kumova, hisselerin yüksek değerine ilişkin ise “Bir tacir olarak hoşuma giden bir durumdu” dedi.b
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen sermaye piyasası soruşturma kapsamında ifadesi alınan ve tutuklanan Destek Holding'in patronu Altunç Kumova'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı.
SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Yaklaşık 39 yıldır ticaretle uğraştığını ve Destek Holding'in yüzde 99 oranında büyük ortağı olduğunu söyleyen Kumova, holding bünyesinde banka, faktoring, aracı kurum, portföy yönetim şirketi ve kripto şirketinin bulunduğunu ifade etti. Destek Faktoring'in Şubat 2025'te halka arzının onaylandığını anlatan Kumova, Tera Yatırım ile yüzde 2 standart komisyon üzerinden anlaşma yaptıklarını söyledi.
YÜZDE 25'İ HALKA ARZ OLDU
Şirketin yüzde 25'inin halka arz edildiğini belirten Kumova, halka arzın ardından yaptığı kontrolde yaklaşık yüzde 20'lik bölümün Tera Grubu şirketleri ve diğer nitelikli yatırımcılar, yaklaşık yüzde 5'lik bölümün ise bireysel yatırımcılar tarafından alındığını gördüğünü anlattı. Kumova, Tera Grubuna neden bu ölçüde alım yaptığını sormadığını söyledi.
1,3 TRİLYONLUK PİYASA DEĞERİ
Destek Faktoring'in piyasa değerindeki yükselişine dikkat çeken savcılık, Kumova'ya, "46 TL'lik hisse fiyatıyla 15 milyar TL piyasa değeri olan şirketinin 1,3 trilyon TL'ye ulaşmasında bir anormallik yok mu?" diye soruldu. Kumova ise "Evet, bahsetmiş olduğunuz rakam anormal bir rakamdır. Fakat şirket sahibi olarak bu durumda ne yapacağımı bilmiyordum." dedi.
YÜKSELİŞİN KAYNAĞINI GÖRMEZDEN GELDİ
Kumova, hisse değeri ve satışlarıyla ilgilenmediğini, şirketin ticari faaliyetlerine odaklandığını belirterek yükselişe ilişkin herhangi bir sorgulama yapmadığını söyledi. SPK'nın süreci denetlediğini düşündüğünü ifade eden Kumova, anormal bir durum bulunması hâlinde kendilerine bildirim yapılacağı kanaatinde olduğunu anlattı.
KUMOVA: "TEK BİR LOT DAHİ ALIP SATMADIM"
Kumova, hissenin ciddi şekilde değer kazandığını kabul ederken halka arzın ardından bir yıl boyunca şirket hisselerini satmasının yasak olduğunu belirtti. Bu dönemde kendisinin ve şirketinin tek bir lot dahi alım-satım işlemi gerçekleştirmediğini savunan Kumova, bir yıllık yasak sona erdikten sonra ise şirketin ticari faaliyetlerine kaynak sağlamak amacıyla Destek Faktoring'in yaklaşık yüzde 1'lik hissesini satmak istediğini söyledi.
"60 KATLIK ARTIŞTA ANORMALLİK SEZDİM"
Savcılık, Destek Faktoring hisselerinin hızla yükseldiği dönemde Tera bağlantılı fonların hisseyi yüksek çarpanlardan TEFAS'a açık fonlar üzerinden alması konusunu da Kumova'ya sordu. Kumova, bu soruya verdiği yanıtta dikkat çekici bir ifade kullanarak, "60 katlık bir artışın neticesinde TEFAS açık fonlara geçişinde bir anormallik durumu sezdim" dedi.
"DEV BANKALARDAN 4 KAT BÜYÜK OLMASI ANORMAL BİR DURUMDUR"
Savcılık sorularından birinde Kumova'ya şirket değerinin ulaştığı büyüklüğe değinerek "Bazı bankaların değerinin 4 kat büyüklüğe ulaştığında burada bir manipülasyon ya da dolandırıcılık görmediniz mi?" dedi. Kumova, "Sormuş olduğunuz 4 kat büyüklük anormal bir durumdur" karşılığını verdi. Hissedeki artışın kendi kontrolünün dışında gerçekleştiğini savunan Kumova, yükselişten memnun olduğu dönemlerin de bulunduğunu gizlemedi.
"TACİR OLARAK HOŞUMA GİDEN BİR DURUMDU"
Kumova, bir yıllık satış yasağı sonrasında hisselerin yüksek değerde olmasının kendisine kâr sağlayabilecek olması nedeniyle, "Bir tacir olarak hoşuma giden bir durumdu" ifadesini kullandı.Savcılık, Kumova'ya Tera veya Pusula üzerinden şirket hisselerinde büyük kazançlar sağlandığı yönünde bilgi sahibi olup olmadığını ve bu konuda herhangi bir devlet kurumuna başvurup başvurmadığını da sordu. Kumova, ticari faaliyetleri nedeniyle fonları takip ettiklerini belirterek şu beyanda bulundu: "Tera'nın yapmış olduğu işlemlerin aynısının ve daha fazlasının Pusula tarafından yapıldığını da gördük. Yani bu açık, herkes tarafından görülebilir bir şeydi."dedi. Ayrıca herhangi bir kuruma başvurmadığını söyledi.
MADDİ KAZANÇ ELDE ETMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ
Tera yöneticilerinin Destek Faktoring hisselerinde manipülasyon yaptığı veya hisselerin açık fonlara aktarılması sırasında elden komisyon alındığı yönünde herhangi bir duyum alıp almadığı sorusuna Kumova, "Herhangi bir duyumum olmadı" yanıtını verdi. Kumova ifadesinin sonunda üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Şirket hisselerindeki artıştan kendisinin veya şirketinin maddi bir kazanç elde etmediğini ileri süren Kumova, açıklanan kârların da şirketlerin faaliyetlerinden kaynaklandığını savundu.