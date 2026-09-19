Başkan Erdoğan'dan Gaziler Günü mesajı: Kendilerine çok şey borçluyuz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Gaziler Günü ile ilgili bir mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan: "Çok şey borçlu olduğumuz tüm gazilerimizin ve kıymetli ailelerinin Gaziler Günü’nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Gaziler Günü ile ilgili bir mesaj yayınladı.
Başkan Erdoğan'ın paylaşımı;
Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu cennet vatanda milletimiz özgürce yaşasın diye bedel ödeyen, kendilerine çok şey borçlu olduğumuz tüm gazilerimizin ve kıymetli ailelerinin Gaziler Günü'nü tebrik ediyorum. Hayatta olan gazilerimize bereketli ömürler diliyor, ebediyete irtihal edenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.
Başkan Erdoğan'ın paylaşımı;
Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu cennet vatanda milletimiz özgürce yaşasın diye bedel ödeyen, kendilerine çok şey borçlu olduğumuz tüm gazilerimizin ve kıymetli ailelerinin Gaziler Günü'nü tebrik ediyorum. Hayatta olan gazilerimize bereketli ömürler diliyor, ebediyete irtihal edenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.
Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu cennet vatanda milletimiz özgürce yaşasın diye bedel ödeyen, kendilerine çok şey borçlu olduğumuz tüm gazilerimizin ve kıymetli ailelerinin Gaziler Günü'nü tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 19, 2026
Hayatta olan gazilerimize bereketli ömürler diliyor, ebediyete… pic.twitter.com/Zc0BlWRhcU