Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu programı belli oldu

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 20-23 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamındaki ABD ziyaretine ilişkin detayları açıkladı.

Başkan Erdoğan’ın BM Genel Kurulu programı belli oldu
DHA

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere 20-23 Eylül tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) ziyaret edeceğini belirtti.

Erdoğan'ın Genel Kurul'a hitap edeceğini aktaran Duran, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler' temasıyla düzenlenecek 81. Genel Kurul genel görüşmelerinin ilk günü olan 22 Eylül günü hitaplarını gerçekleştireceklerdir."

Ziyaret kapsamında ikili temasların da gerçekleştirileceğini vurgulayan Duran, Başkan Erdoğan'ın BM Genel Sekreteri'nin yanı sıra çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla bir araya geleceğini kaydetti.

Duran, Başkan Erdoğan'ın ayrıca ABD'de mukim vatandaş temsilcileri, Türk-Amerikan iş çevreleri ve düşünce kuruluşu temsilcilerinin katılacağı çeşitli programlara iştirak etmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
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