Bizi ayakta tutan vatan aşkı

Bugün 19 Eylül Gaziler Günü. Kimileri terörle mücadelede gazilik unvanı aldı kimileri de 15 Temmuz hain darbe girişiminde sokağa çıkarak vatan savunması yaptı. Hepsinin ortak noktası ise "vatan sevdası". Vatani görevinde yola döşenen mayın yüzünden yürüme yetisini kaybeden terör gazisi Mehmet Eğin, "20 yaşında hayatımın baharında askerden yaralı gelip bir daha yürüyemeyeceğimi öğrendiğimde beni ayakta tutan şey vatan aşkı oldu. Bu öyle bir sevda ki vatan için bir bacağını değil canını verenler var" diye konuştu.

ŞEREFLE TAŞINAN MADALYALAR

Acemi birliğini Malatya'da usta birliğini ise Hakkâri'de piyade şoför olarak yapan Eğin, henüz 3 aylık askerken Şemdinli Derecik'te mayın patlaması sonucu yürüme yetisini kaybetti. Gaziliği gurur kaynağı olarak gören Eğin, "Vatan aşkından çektiğimiz acılar, hayaller onura dönüştü. Evlatlarıma bu onuru miras bırakacak olmam benim için paha biçilemez derecede kıymetli" dedi. 15 Temmuz gecesi Ankara Kahramankazan Bitik Mahallesi muhtarı olan Hicabi Bitik, Akıncı Üssü'nden kalkan F-16'ları durdurmak için tarlasındaki samanları yakarak darbe girişiminin seyrini değiştirmişti. "Ben vatanına, milletine aşık bir insanım" diyen Bitik, "Cumhurbaşkanımız inin aşağı dedi, biz de indik. Arabanızı yakın dese biz yakacaktık. Biz bunları maddiyat için yakmadık. Allah için, vatan için yaktık" ifadelerini kullandı.

GENÇLİK GAZİLER İÇİN YÜRÜDÜ

MUŞ Valiliği koordinasyonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş için gaziler, öğrenciler, sporcular, jandarma personeli ve vatandaşlar Valilik önünde bir araya geldi. Türk bayraklarıyla İstasyon Caddesi'nden yürüyüşe başlayan katılımcılar, Atatürk Parkı önüne kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında öğrenciler ve sporcular tarafından metrelerce uzunluktaki Türk bayrağı açıldı. Yürüyüşe Vali Yardımcısı Metin Baskın, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay, kurum amirleri, öğrenciler, sporcular, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

ŞEHİT YAKINI VE GAZİ İSTİHDAMI 53 BİNİ AŞTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 19 Eylül Gaziler Günü'nde 571 atamayla birlikte kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakınının sayısının 53 bin 179'a ulaşacağını bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş şehit yakınları ve gazilere yönelik istihdam imkanlarının devletin vefa anlayışının önemli bir göstergesi olduğunu belirtti. İstihdam hakkının verildiği 1995'ten 2002'ye kadar 6 bin 315 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldığını aktaran Bakan Göktaş, "571 atamayla birlikte kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı 53 bin 179'a ulaşacak. Devletimizin şefkat eliyle hayata geçirilen istihdam, sosyal destek ve rehabilitasyon imkanları, şehitlerimizin emanetlerine ve gazilerimize sahip çıkma anlayışımızın bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör