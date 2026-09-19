Cumhurbaşkanlığı'na Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı’na Cevdet Yılmaz vekalet edecek
İHA

Resmi Gazete'de yayımlanan tezkereye göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20 Eylül - 23 Eylül tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı'na Anayasa'nın 106'ncı maddesi gereğince Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
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