Cumhurbaşkanlığı'na Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Resmi Gazete'de yayımlanan tezkereye göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20 Eylül - 23 Eylül tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı'na Anayasa'nın 106'ncı maddesi gereğince Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.



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