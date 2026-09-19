Erdoğan BM kürsüsünde yine vicdanın sesi olacak

Başkan Erdoğan, 22 Eylül'de başlayacak 81'inci Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York şehrine gidecek. Dünya liderlerinin her yıl buluştuğu BM Genel Kurulu bu yıl "Güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç veren bir BM" temasıyla düzenlenecek. Erdoğan'ın BM kürsüsünden verdiği mesajlar bu yıl da dünya tarafından merakla bekleniyor. Daha önceki hitaplarında "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" ve "Dünya 5'ten Büyüktür" diyerek doktrin oluşturan Erdoğan'ın bu yıl da bu vurguya ek olarak yine Filistin'in ve mazlumların sesi olması bekleniyor.

DÖRDÜNCÜ SIRADA SESLENECEK

Genel Kurul kapsamında liderlerin hitaplarının gerçekleştirileceği ve "yüksek düzeyli hafta" olarak adlandırılan bölümde, Erdoğan'ın oturumun ilk gününde yapılacak konuşmalarda dördüncü sırada yer alması öngörülüyor. Erdoğan'ın Ukrayna savaşı, İran Savaşı, Afrika'daki durum, Suriye'deki yeni dönem gibi dünya meselelerine Türkiye bakış açısını anlatan bir konuşma yapacağı değerlendiriliyor. Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın da aralarında olduğu birçok liderle ikili görüşme yapması bekleniyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör