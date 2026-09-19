Girne'de batan gemi faciasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı: Can kaybı 15'e yükseldi

Girne açıklarında yaşanan deniz kazasının ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Bölgede yürütülen çalışmalara destek amacıyla devreye giren araştırma gemisinin faaliyetleri sonrasında, kayıp olarak aranan bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Son gelişmeyle birlikte olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 15'e çıkarken, aranan kayıp sayısı ise 13'e geriledi.

ÖLÜ SAYISI 15'E YÜKSELDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ulaşılan naaşın kimlik tespiti için gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi. Devletin ilk andan itibaren tüm imkanlarını seferber ettiğini belirten Üstel, "Girne açıklarında meydana gelen deniz faciasında kayıp olarak aranan bir insanımızın daha naaşına ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi, kayıp sayısı 13'e düştü" ifadelerini kullandı.

KALAN 13 KİŞİ ARANIYOR

Hayatını kaybeden kişiye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır dileyen Üstel, bölgede araştırma gemileri ve arama-kurtarma ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü aktardı. Üstel, denizden ve ilgili ekiplerin koordinasyonunda yürütülen geniş çaplı arama çalışmaları kapsamında kalan 13 kişiye de en kısa sürede ulaşılmasını umut ettiklerini kaydetti.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör