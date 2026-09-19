İBB’de 29 şüpheli hakkında ek iddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Aralarında Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş, Ağaç AŞ'nin eski Genel Müdürü Ali Sukas ve eski Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın da bulunduğu 29 şüpheli hakkında hapis cezası talep edilen 195 sayfalık ek iddianame hazırlandı.

ANA DAVAYA BİRLEŞTİRME

İddianamenin, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve 414 sanığın yargılandığı İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' ana davasıyla birleştirilmesi talep edildi. İddianamede, 2020-2024 yılları arasında İBB'nin bitkisel materyal alımı için düzenlediği ihalelerin şartnamelerine rekabeti sınırlandıran hükümler konulduğu ve bu şekilde işlerin Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinde bırakıldığı öne sürüldü. Ana ihalelerin daha sonra parçalara ayrıldığı ve davet usulüyle önceden belirlenen firmalara verildiği belirtildi. İhaleleri alan firmalardan iş bedelinin yüzde 7 ila 10'u oranında para istendiği, bu paraların "Sistem" adı verilen yapıya aktarıldığı ve seçimlerin finansmanında kullanıldığı öne sürüldü.

İddianamede, Ekrem İmamoğlu ve Fatih Keleş hakkında bu dosya kapsamında ayrıca "örgüt kurma ve yönetme" suçundan ceza talebinde bulunulmadığı, söz konusu suçlamanın ana iddianamede yer aldığı belirtildi. Bununla birlikte, ek iddianameye konu 12 eylemin örgüt faaliyeti kapsamında gerçekleştirildiği, İmamoğlu ve Keleş'in 12 eylemin tamamından ayrıca "fail" olarak sorumlu tutulmaları ve cezalandırılmaları talep edildi. Bu arada şüpheliler Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş ve Ali Sukas'ın "ihaleye fesat karıştırma", "resmi belgede sahtecilik", "rüşvet alma ve verme" ile "rüşvete aracılık etme" suçlarından 62'şer yıldan 168'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen iddianamede, diğer 26 şüpheli hakkında ise aynı suçlardan 3 yıldan 168 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası istendi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör